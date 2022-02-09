С 10 по 20 февраля, когда Россия будет проводить военные учения «Союзная решимость» в Беларуси, учебные маневры будут проведены в разных районах Украины. Об этом в эфире программы «Свобода слова на ICTV» рассказал министр обороны страны Алексей Резников.

Резников назвал учения «зеркальными» по отношению к намеченным на эти же даты в Беларуси крупным российско-белорусским учениям. По словам министра, в Беларусь прибыли 11 российских батальонно-тактических групп.

Украинские учения будут проходить, в свою очередь, главным образом в северных регионах страны, неподалеку от границ с Беларусью и Россией. Также маневры запланированы в Одессе. Помимо прочего, будет отрабатываться применение приобретенных у Турции беспилотников Bayraktar, американских противотанковых ракет Javelin и привезенного из Великобритании противотанкового вооружения. По словам Резникова, у Украины «число средств поражения уже больше, чем потенциальных мишеней». Он поблагодарил США и их союзников за увеличение поставок вооружения в последние недели.

Что касается российско-белорусских учений, то сейчас у границ Беларуси сосредоточено около 119 тыс. российских военных, подчеркнул Резников. Однако Россия пока не сформировала ударные группировки, и, следовательно, вторжение в Украину в ближайшие дни маловероятно, уверен он. Ранее агентство Reuters со ссылкой на неназванных американских чиновников писало, что Россия сосредоточила у границ около 70% военных, необходимых для вторжения на территорию страны.

В среду, 9 февраля, стало известно, что в Беларусь прибыл начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов. «В ходе учения планируется отработка задач пресечения и отражения внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства, — сообщили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что Великобритания направила в Украину более ста спецназовцев (SAS, SBS, Специальный разведывательный полк и группу поддержки спецназа) в качестве военных советников. Как писал TRT на русском, британские коммандос прибыли в страну для передачи опыта военнослужащим Вооруженных сил Украины.