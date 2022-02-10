Ввод советских войск в Афганистан символизировал начало конца Советского Союза. Столкнувшись с серьезными экономическими санкциями на фоне падения цен на нефть, коммунистическая империя погрузилась в экономический кризис, который усилился в период перестройки. Это неминуемо повлекло за собой распад СССР, после чего бывшие союзные республики накрыл сильнейший продовольственный кризис.

10 февраля 1992 года началась доставка гуманитарных грузов в страны бывшего СССР, известная как операция Provide Hope («Подай надежду»). Первые 12 самолетов ВВС США, базировавшиеся на территории Германии и Турции, доставили 500 тонн продовольствия и медикаментов в 12 городов: Москву, Санкт-Петербург, Киев, Минск, Кишинев, Ереван, Баку, Ашхабад, Алма-Ату, Душанбе, Ташкент и Бишкек. Население за железным занавесом впервые увидело настоящие американские самолеты. Тогда, в самый сложный период тотального дефицита, в этой помощи остро нуждались практически все люди. Особенно бедственное положение было в больницах, детских домах и домах престарелых. Для быстрой разгрузки и доставки помощи по назначению привлекались не только сотрудники аэропортов, но и курсанты военных училищ и личный состав воинских частей.

Все это происходило в рамках поддержки демократических преобразований и перехода к рыночной экономике молодых независимых государств. А уже 24 октября 1992 года Джордж Буш-старший, на тот момент президент США, подписал «Закон о поддержке свободы». Впоследствии Госдепартамент США координировал программы помощи иностранным государствам на основе этого закона, что позволило не только поставлять гуманитарные грузы, но и оказывать финансовую поддержку различных секторов экономики, таких как торговля, финансы, сельское хозяйство, медицина и антикоррупционная деятельность.

Подарок для самого слабого

Доставка гуманитарных грузов для простых граждан бывших советских республик часто становилась спасением от голода. Особенно для социально уязвимых слоев населения: многодетных семей, людей с инвалидностью, воспитанников детских домов, пациентов психиатрических больниц и домов престарелых. Обычные продукты, простая одежда и элементарные средства гигиены буквально спасали миллионы людей.

Как распределялся благотворительный поток? Отделы соцобеспечения составляли списки для адресной помощи, на основании которых распределяли продуктовые наборы и средства гигиены. Как правило, в набор входили мясные консервы (тушенка, ветчина или сосиски), мука, печенье, масло, конфеты, шоколад, колбаса, сахар, растительное масло, джем, детские молочные смеси, мыло, шампунь, памперсы, моющие средства (диковинные для советского человека) и так далее. Медикаменты и медоборудование поступали непосредственно в учреждения.

На постсоветском пространстве, наверное, нет семьи которая бы не получила в 90-х «гуманитарку». Однако с распределением западной помощи было не все безоблачно. Вал совершенно бесплатной и доселе невиданной продукции накрыл абсолютно нищие и голодные бывшие братские республики.

Только до конца февраля 1992 года ВВС США совершили еще порядка 65 вылетов и доставили больше 2 тысяч тонн гуманитарных грузов. В дальнейшем к участию в операции «Подари Надежду» была привлечена гражданская авиация, арендованная за счет Министерства обороны США.

Всего за 1992 год было доставлено порядка 114 тыс. тонн продовольственной помощи, а уже в 1993 г. больше 3 млн тонн. Все товары первой необходимости, которые оплатили налогоплательщики стран-благотворителей, попадали на распределение к голодным чиновникам. И тут человеческий фактор играл главную роль. Кто-то честно и справедливо раздавал наборы адресатам, а кто-то пытался на этом сколотить нехитрое состояние. Попасть в команду распределителей, грузчиков или доставщиков «гуманитарки» было удачей. Помощь откровенно разворовывалась по старой советской традиции, когда государственное означало «ничье».

Задокументировано немало историй, когда за гуманитарную помощь, выдаваемую на предприятиях, брали деньги с работников. Или выдавали ее в счет заработной платы. Пропускали через торговые сети. Продавались медикаменты в больницах за деньги или давали за взятки. Впрочем, даже учитывая множественные махинации, помощь доходила по адресу. Если не бесплатно, то за деньги люди получали набор продуктов, которых иначе было просто негде взять.

Соединенные Штаты были лидерами по поставкам гуманитарной помощи в бывший Союз. Но в программе также принимали участие другие страны: Великобритания, Германия и Япония. К примеру, из Германии приходили адресные посылки, которые собирали обычные немцы, как правило, члены церковных общин. В такие посылки они вкладывали небольшие открытки с приветствием и обратным адресом. Получатели в ответ отправляли благодарственные письма, бывало, что завязывалось общение.

Тяжелое и удивительное время, когда руку помощи протянули самые «лютые враги». Те, которых принято было считать по заветам советской пропаганды бездушными и алчными империалистами, за свой счет спасли огромное количество людей.

НожкиБуша

К гуманитарным грузам в рамках операции «Подарить надежду» ошибочно относят коммерческие поставки продовольствия из США. Это два разных проекта, совершенно не пересекающиеся, хотя и имеющие общую цель — спасти от голода население бывших братских республик. Однако, современная российская пропаганда рассматривает их как одно целое, акцентируя внимание на том, что помощь, дескать, была небезвозмездная и низкого качества. Так ли это?

«Ножками Буша» в народе называли замороженные куриные окорочка, доступные по цене для советских граждан. Первые партии такого мяса появились в 1990 году после подписания Президентами Горбачевым и Бушем-старшим торгового соглашения о поставке в СССР замороженной курятины. Отсюда и название. Таким образом, американская курятина стала основным продуктом питания в доживающем свои последние годы СССР. Для советских людей, в массе своей гастрономических аскетов, окорочка казались деликатесом. Советский человек в магазинах мог добыть только одну породу курицы, именуемую в народе «синяя птица», да и то крайне редко. Поступившие в продажу крупные, мясистые, светлые куриные ножки были в диковинку.

В наши дни, поставки «ножек Буша» в России вспоминают как нечто унизительное, мол, куриное мясо самое дешевое и низкокачественное. Это еда для бедных, поэтому американцы сами не едят, а продают в страны победнее. Это миф, в несостоятельности которого несложно убедиться, вспомнив знаменитый американский фастфуд, который невозможно представить без куриных ножек и крыльев.

Другой распространенный миф, укоренившийся в сознании постсоветских людей, — в куриных окорочках много гормонов и антибиотиков. На самом деле, применение гормональных препаратов в птицеводстве в США было запрещено в 1972 году. А антибактериальные препараты использовались в качестве профилактики заболеваний точно так же, как и на птицефермах СССР.

Третий миф — американцы с помощью предателя Горбачева развалили птицеводство массовыми поставками курятины. Якобы из-за этого потребление отечественной птицы резко снизилось и целая отрасль обанкротилась. На самом деле, поставки американской курятины не могли вытеснить с рынка советских кур по одной простой причине — их вытеснили задолго до этого плановой экономикой. Как и все остальные продукты. Так как само сельское хозяйство в СССР было довольно отсталым по мировым меркам, то в 90-х американцы не только поставляли готовую сельхозпродукцию, но и создавали совместные предприятия уже в независимой России на основе своих новейших технологий. Поэтому современные российские птицефабрики работают по образу и подобию американских. Однако с 2014 года западные продукты в современной России запрещены как ответ на санкции, введенные против РФ за военные действия на Донбассе и аннексию Крыма.

Спасибо этому дому, пойдем к другому

Программы по оказанию гуманитарной помощи просуществовали до середины нулевых. Последняя доставка грузов была сделана 2007 году. Конечно, это уже был не размах начала 90-х, но тем не менее.

Вычеркнуть годы продовольственной помощи из истории отношений нельзя, зато попытаться умалить ее значение можно. Пропаганда постаралась выставить гуманитарную помощь как некую подачку, объедки с истекшим сроком годности, которые жалко было выбросить, поэтому отдали испытывающим «временные» трудности советским людям.

Так Александр Пачкалов, заведующий секцией «Экономическая история» Финансового университета при Правительстве РФ, заявляет, что истинной целью гуманитарной помощи Запада было удержать новые страны на крючке влияния, а саму помощь назвал «унизительной». Население бывшего Советского Союза оказалось на грани выживания не из-за природной или техногенной катастрофы и не в результате войны или эпидемии. Такая ситуация возникла вследствие краха тоталитарного режима и плановой экономики как его составляющей, что и привело к тотальному обнищанию населения и острому дефициту любых продуктов. Вот что на самом деле унизительно и трагично. Так же унизительно было продавать полученную бесплатно помощь и наживаться на этом.

Впрочем, сытость укорачивает историческую память. Хотя, когда РФ начала поставлять так называемые «гуманитарные грузы» на временно оккупированные территории Украины, ушлые «чиновники» распродавали продуктовые наборы и медикаменты налево и направо. Однако особо наглые в этом случае рисковали очутиться «на подвале», откуда выходили не все.

Ныне как-то не принято вспоминать, что операция «Подари надежду» — далеко не первая американская гуманитарная помощь в истории. Еще в конце ХIX века, в 1891 году, когда Российская империя испытывала острую нехватку продовольствия из-за сильнейшей засухи и эпидемий тифа и холеры, США направили в Российскую Империю продовольственную помощь на сумму 1 млн долларов и осуществили финансовых займов на сумму 75 млн долларов. Когда уже в Советской России разразился массовый голод и правительство оказалось неспособным с ним справиться, на помощь снова пришли из США. Тогда негосударственный фонд «Американская организация помощи» на продовольствие для голодающих израсходовал 78 млн долларов, 28 млн из которых — деньги, выделенные правительством США, остальное — частные пожертвования.

В свете сегодняшних напряженных отношений России с Западом, особенно с США, хотелось бы заметить, что общая сумма гуманитарной помощи в рамках операции «Подари надежду» от США составила 41 млрд долларов американских налогоплательщиков. Достаточно дорогой и совершенно неэффективный с точки зрения «удержания на крючке влияния» шаг.