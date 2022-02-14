С полигона под Воронежем к украинской границе перебрасывают технику 1-й гвардейской танковой армии. Об этом говорится в сообщении расследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT), которая пишет о перемещениях вооруженных сил. Видео переброски опубликованов твиттере. На нем видно, что на железной дороге стоит эшелон с самоходными артиллерийскими установками «Мста-С» и танками Т-80У.

«Также на видео можно заметить, как с площадки выезжает пустой танковый транспортер, что говорит о том, что технику именно привозят на станцию, а не увозят», — сказано в публикации.

Перевозка танков замечена и в Белгороде, отмечают в CIT. Один из эшелонов прибыл в Белгородскую область со станции Красный Бор Смоленской области, где дислоцируется 49-я зенитная ракетная бригада. Техника, состоящая на вооружении 4-й гвардейской танковой дивизии, перевозится также со станций Селятино и Кубинка-2 Подмосковья.

И 49-я зенитная ракетная бригада, и 4-я танковая дивизия — подразделения 1-ой гвардейской танковой Краснознаменной армии. Это единственная танковая армия в составе Вооруженных сил РФ. В случае ведения боевых действий она превращается в мощную ударную группировку, указывают в CIT.

СМИ и военные эксперты ранее сообщали, что Россия в последние месяцы активно перебрасывает военную технику и армейские подразделения к украинской границе. Это может являться подготовкой к вторжению. В нем могут принять участие до 175 тысяч военных. Большая их часть уже прибыла к границам с Украиной. Также сообщалось о переброске к украинской границе запасов крови и медицинских материалов. В СМИ назвали это «последними приготовлениями к вторжению».

До этого в CIT сообщали о передислокации элементов 41-й общевойсковой армии из Смоленской на юг Брянской области.

Ранее стало известно, что у границ Украины размещены 550 палаток российских военных и сотни единиц техники. Как писал TRT на русском, соответствующие снимки опубликовала американская компания Maxar Technologies. Сообщалось, крупное новое развертывание войск и техники было обнаружено в Крыму на аэродроме Октябрьское к северу от Симферополя.

Удар может быть нанесен не только с территории России, но и из Беларуси, в которую тоже перебрасываются войска РФ для проведения совместных учений «Союзная решимость». Подразделения российской армии концентрируются вблизи белорусско-украинской границы. На территории Беларуси Maxar Technologies обнаружила новое развертывание войск, военной техники и вертолетов на расположенном в Гомельской области аэродроме Зябровка. Он находится менее чем в 25 километрах от границы с Украиной. Maxar Technologies сообщала и о большом количестве военных, недавно прибывших на полигон около Курска, примерно в 110 километрах к востоку от границы с Украиной. Неделей ранее компания сообщала о переброске российских ракетных комплексов «Искандер» в Беларусь.