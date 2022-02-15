В ходе проведения Олимпийских игр в Пекине китайские власти решили показать свои достижения в области водородного транспорта, пишет Bloomberg.

Так, в столице и в горном районе Чжанцзякоу, где также проходят соревнования, курсировали более тысячи транспортных автомобилей и автобусов с водородными установками.

Помимо прочего, было представлено более 800 автобусов от автопроизводителей Beiqi Foton, Geely и Yutong, а также автомобили Mirai и микроавтобусы Coaster от Toyota. Некоторые из фургонов использовались для смазки лыж спортсменов, другие доставляли участникам и персоналу Олимпиады горячие напитки и еду.

У автомобилей на водороде несколько преимуществ, в том числе экологичность и экономичность, позволяющие безопасно эксплуатировать технику. Уже к 2050 году на китайском рынке должно быть более 30 млн водородных автомобилей, представленных в разном классе, сообщает издание.

Для этого власти Китая планируют продолжать инвестировать в развитие концернов, которые специализируются на создании транспортных средств с водородной установкой. В России Минэнерго предложило к 2030 году перевести 10% городского и междугородного пассажирского транспорта на водородное топливо.

Китай и ранее не упускал случая похвастаться своей техникой перед иностранцами. Так, во время летней Олимпиады 2008 года КНР демонстрировали электромобили, которые в тот момент еще не были широко распространены. С того момента Китай стал крупнейшим рынком электрокаров, и в прошлом году на него пришлось более 50% мировых продаж. Пока транспортные средства на водородном топливе не получили такого же широкого распространения, отчасти из-за нехватки заправочных станций. Однако к Олимпиаде в Пекине и Чжанцзякоу открыли более трех десятков водородных заправок.

Осенью 2021 года российский концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» заявил о разработке гражданского гибридного автомобиля, который будет использовать в качестве топлива водород и электроэнергию. Тогда автомобиль получил рабочее название E-NEVA, где первая буква Е — сокращение от electric, а NEVA — название главной реки в Петербурге. Оба варианта комплектации автомобиля предусматривают разгон автомобиля до 100 км в час за 8,5 секунды и максимальную скорость 180 км в час.