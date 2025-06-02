В понедельник в стамбульском дворце Чыраган стартовала трехсторонняя встреча делегаций Турции, России и Украины. Переговоры проходят под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана.

Открывая встречу, Фидан заявил: «Основная цель — обеспечить прочный и устойчивый мир». Он подчеркнул, что Турция «готова предпринять любые шаги, которые смогут способствовать продвижению этого процесса».

В переговорах участвует директор Турецкой Национальной разведывательной организации (MİT) Ибрагим Калын. Встреча собрала высокопоставленных представителей всех трех сторон.

С российской стороны присутствуют советник президента Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, заместитель министра обороны Александр Фомин и глава управления Генштаба Игорь Костюков.

Украину представляют министр обороны Рустем Умеров, заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, заместитель главы Службы безопасности Александр Поклад и заместитель руководителя Службы внешней разведки Олег Луговский.

Как сообщил Мединский, российская сторона ранее получила от Украины проект меморандума о мирном урегулировании. В то же время, по словам Владимира Зеленского, Москва еще не передала Киеву свой аналогичный документ.

Предыдущий раунд переговоров прошел 16 мая в резиденции президента Турции в Долмабахче. Тогда стороны договорились об обмене по тысяче пленных с каждой стороны и решили продолжить диалог.

25 мая стороны объявили о завершении обмена пленными, согласованного в Стамбуле.