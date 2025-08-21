Украинские власти ужесточают борьбу с уклонистами, предупреждая мужчин, которые пытаются сбежать за границу: теперь им может грозить тюремный срок.
20 августа Кабинет министров представил законопроект, предусматривающий уголовную ответственность для мужчин призывного возраста, незаконно пересекающих границу в условиях войны. Также наказанию будут подвергаться те, кто нарушает установленные сроки пребывания за пределами страны.
Представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил в Telegram, что речь идет не только о самих беглецах, но и о тех, кто нарушает или блокирует работу пограничных войск.
Законопроект передает Государственной пограничной службе полномочия по расследованию незаконных пересечений. Теперь документ должна рассмотреть и утвердить Рада.
Эти шаги стали ответом на трудности с мобилизацией, которые Украина испытывает более трех лет после начала полномасштабной войны с Россией. С февраля 2022 года действует военное положение: его неоднократно продлевали, а выезд мужчин 18–60 лет за границу ограничили.
Несмотря на это, попытки бегства только множатся, это фиксируют и сами украинские власти. Пограничники регулярно сообщают о мужчинах, которые пытаются переплыть реки, уйти через горы или маскируются в камуфляже и костюмах, чтобы покинуть страну. В украинских соцсетях регулярно публикуются видео жестких столкновений между военкомами и гражданами, которым пришли вручать повестки.
Государственное бюро расследований открыло более 570 уголовных дел о переправке мужчин за границу. В суд передали обвинительные акты против 251 человека, а у подозреваемых изъяли активы на сумму свыше 58 млн гривен ($1,4 млн). По данным следствия, к схемам часто причастны местные чиновники, сотрудники военкоматов и даже правоохранители.
Глава Бюро Алексей Сухачев заявил, что подобные действия подрывают обороноспособность страны. Он подчеркнул, что агентство продолжает работать вместе с полицией, СБУ, прокуратурой и пограничниками для ликвидации таких сетей.
По статье 332 УК Украины за «незаконный перевод лиц через государственную границу» предусмотрено наказание от трех до пяти лет лишения свободы. Ранее в августе полиция провела более 150 обысков по всей стране, чтобы пресечь каналы вывоза мужчин.