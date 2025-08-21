Украинские власти ужесточают борьбу с уклонистами, предупреждая мужчин, которые пытаются сбежать за границу: теперь им может грозить тюремный срок.

20 августа Кабинет министров представил законопроект, предусматривающий уголовную ответственность для мужчин призывного возраста, незаконно пересекающих границу в условиях войны. Также наказанию будут подвергаться те, кто нарушает установленные сроки пребывания за пределами страны.

Представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил в Telegram, что речь идет не только о самих беглецах, но и о тех, кто нарушает или блокирует работу пограничных войск.

Законопроект передает Государственной пограничной службе полномочия по расследованию незаконных пересечений. Теперь документ должна рассмотреть и утвердить Рада.

Эти шаги стали ответом на трудности с мобилизацией, которые Украина испытывает более трех лет после начала полномасштабной войны с Россией. С февраля 2022 года действует военное положение: его неоднократно продлевали, а выезд мужчин 18–60 лет за границу ограничили.