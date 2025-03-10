Президент США Дональд Трамп сообщил в воскресенье, что его администрация обсуждает продажу TikTok с четырьмя различными группами, отметив, что все предложенные варианты являются перспективными.

Будущее TikTok остается неопределенным после вступления в силу 19 января закона, обязывающего китайскую компанию ByteDance продать платформу из-за угроз национальной безопасности под риском запрета. После вступления в должность 20 января Трамп подписал указ, откладывающий исполнение этого закона на 75 дней.

Отвечая на вопрос журналистов на борту президентского самолета о возможной сделке, Трамп допустил такую вероятность. «Возможно», — сказал он, добавив, что переговоры ведутся с четырьмя заинтересованными группами.

TikTok и ByteDance отказались комментировать ситуацию.

Неопределенность вокруг сделки привлекла внимание ряда потенциальных покупателей, включая бывшего владельца бейсбольного клуба Los Angeles Dodgers Фрэнка Маккорта. Аналитики оценивают стоимость TikTok в 50 млрд долларов.

ByteDance, будучи зарегистрированной в Китае, по местным законам обязана предоставлять данные пользователей государственным органам. Вашингтон рассматривает это как угрозу национальной безопасности, требуя структурных изменений в управлении TikTok.