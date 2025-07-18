Президент Дональд Трамп на прошлой неделе выдвинул Москве четкий ультиматум: за 50 дней Кремль должен согласиться на урегулирование по Украине — или экономика РФ столкнется с самым жесткими санкциями США.

Белый дом предупредил: если Россия откажется от прекращения огня, Вашингтон введет 100% пошлины на весь российский экспорт, а также вторичные санкции. Страны, продолжающие покупать российскую нефть, также окажутся под ударом — против них администрация Трампа предлагает ввести 500% тарифы.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт 17 июля подтвердила, что США не блефуют.

«Если не будет соглашения или перемирия, Россию ждут масштабные тарифы. И те, кто покупает ее нефть, не останутся безнаказанными. Президент хочет дипломатического завершения конфликта, но мы готовы к решительным мерам», — отметила представитель Трампа.

Это резкий поворот в политике президента США. Устав от безрезультатных переговоров, он добился от НАТО расширения поставок вооружений Украине. Команда президента называет 50-дневный срок последним шансом перед экономическим ударом по Москве.

План включает самые жесткие меры за все время конфликта. Законопроект «О санкциях против России – 2025» предусматривает заморозку активов высокопоставленных российских чиновников и блокировку крупнейших банков, таких как Сбербанк и Газпромбанк. Американские компании не смогут проводить транзакции с этими банками или размещать российские ценные бумаги на фондовых биржах США.

Документ полностью запрещает экспорт американских энергоресурсов в Россию, а также инвестиции в ее энергетический сектор. Под эмбарго попадут поставки урана — напрямую и через третьи страны. Это удар по важному источнику топлива для АЭС США, однако администрация Трампа решила, что наказать Россию важнее. Кроме того, американские власти рассчитывают, что это простимулирует возрождение отечественного производства урана.

Компании, помогающие России добывать нефть, газ или уран, также попадут под санкции. Минфин США обязан обеспечить жесткое применение этих норм в соответствии с действующим законодательством.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм назвал пакет санкций «разгромным». Однако эксперты предупреждают: вторичные санкции могут спровоцировать сбои в цепочках поставок и рост безработицы, если Китай или Индия решат ответить.