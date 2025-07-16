Украинцы массово благодарят Меланию Трамп в соцсетях после неожиданного заявления ее мужа. Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме заявил, что именно его супруга открыла ему глаза на действия президента РФ Владимира Путина.

«Я поговорил с Путиным — приятная беседа. Прихожу домой, рассказываю ей. А она: «‎Правда? Еще один город только что разбомбили», — отметил Трамп.

После чего он уточнил, что позиция его супруги по конфликту РФ и Украины нейтральная, она не поддерживает ни одну из сторон. Сам он в ответ на аналогичный вопрос подчеркнул, что в войне Москвы и Киева занимает «‎сторону человечества»‎ и хочет как можно скорее положить конец кровопролитию.

Сама Мелания Трамп никак не комментировала эти заявления и публично не раскрывала свои политические взгляды. Как пишет издание Independent, Меланию называют одним из ключевых союзников Зеленского в Белом доме.

Мелания родилась в 1970 году в Словении, бывшей республике Югославии. Она не только хвалит Рональда Рейгана, который помог положить конец холодной войне, но и разговаривает со своим сыном Бэрроном на словенском языке, и у них обоих до сих пор есть паспорта ЕС. Давно известно, что после инаугурации своего мужа в январе первая леди предпочитает проводить время вне Белого дома, поскольку она близка с Бэрроном, который учится в Нью-Йоркском университете.

По словам Мэри Джордан, автора книги «Искусство ее сделки: нерассказанная история Мелании Трамп», влияние Мелании не удивляет тех, кто ее знает. Эксперт отмечает: Мелания хорошо осведомлена о европейской политике, поскольку ее отец, 81-летний Виктор Кнавс, часто ездит в Словению, где она выросла.

«Ее родная страна полностью поддерживает Украину, и люди там потрясены тем, что Соединенные Штаты вдруг перестали поставлять оружие Украине», — отмечает Джордан.

Когда началась война РФ и Украины, Мелания описала войну как «раздирающую сердце» и «ужасающую».

«Раздирает сердце и ужасает видеть, как страдают невинные люди. Мои мысли и молитвы с украинским народом. Пожалуйста, если у вас есть возможность, пожертвуйте средства, чтобы помочь им», — написала первая леди в X (бывший Twitter).

После слов Трампа о роли Мелании в украинском интернете начался шквал мемов. Пользователи прозвали бывшую первую леди «агентом Меланией Трумпенко» и представили ее тайным союзником Киева в Белом доме. Один из популярных образов — Мелания в строгом пиджаке с украинским трезубцем и в широкополой шляпе, будто бы украинская шпионка.