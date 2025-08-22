ПОЛИТИКА
Китай обвинил США в подрыве глобальной стабильности и противопоставил ШОС как альтернативу устаревшим подходам холодной войны
Китай заявил о провале западного «менталитета холодной войны»
Перед саммитом ШОС Китай противопоставил свою модель глобального управления США / Reuters
14 часов назад

Китай выступил с резкой критикой в адрес США на дипломатическом мероприятии, предшествующем саммиту Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает Bloomberg.

Официальный представитель МИД КНР Лю Бинь заявил, что «определенная страна» ставит собственные интересы выше интересов других государств, тем самым угрожая мировой стабильности.

По его словам, ШОС предлагает альтернативу «устаревшим концепциям» и строит «систему глобального управления нового типа».

«Руководящие принципы и основной дух ШОС выходят за рамки устаревших подходов, таких как столкновение цивилизаций, менталитет холодной войны и игры с нулевой суммой», — подчеркнул дипломат.

Ранее американский лидер назвал Россию и Китай естественными врагами Вашингтона, указав на «естественное трение» между ними. По словам Трампа, Москва располагает огромными территориями, а Пекин — многочисленным населением, которому нужны земли.

Саммит ШОС в 2025 году пройдет под председательством Китая в городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября. Ожидается участие более 20 мировых лидеров, включая президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендру Моди.

