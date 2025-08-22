«Руководящие принципы и основной дух ШОС выходят за рамки устаревших подходов, таких как столкновение цивилизаций, менталитет холодной войны и игры с нулевой суммой», — подчеркнул дипломат.

Ранее американский лидер назвал Россию и Китай естественными врагами Вашингтона, указав на «естественное трение» между ними. По словам Трампа, Москва располагает огромными территориями, а Пекин — многочисленным населением, которому нужны земли.

Саммит ШОС в 2025 году пройдет под председательством Китая в городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября. Ожидается участие более 20 мировых лидеров, включая президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендру Моди.