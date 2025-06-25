Правительство Великобритании объявило о покупке 12 истребителей F-35A у компании Lockheed Martin. Эти самолеты могут быть оснащены тактическим ядерным оружием и станут первой воздушной составляющей британского ядерного потенциала со времен окончания холодной войны.

Премьер-министр Кир Стармер заявил, что «в эпоху радикальной неопределенности больше нельзя считать мир чем-то само собой разумеющимся», объяснив решение необходимостью укрепления национальной безопасности. Новый шаг рассматривается как крупнейшее расширение британского ядерного сдерживания за последние десятилетия.

В настоящее время ядерный арсенал Великобритании полностью базируется на системе Trident — подводных лодках с баллистическими ракетами. Однако два последних испытательных запуска ракет закончились неудачами. Последние авиационные носители ядерного оружия — бомбы WE-177 — были сняты с вооружения в 1998 году.

С приобретением F-35A Лондон рассчитывает не только усилить свою обороноспособность, но и предоставить НАТО так называемые самолеты двойного назначения, способные в случае конфликта нести ядерные заряды. Как отметил генсек НАТО Марк Рютте, это «очередной весомый вклад Британии в безопасность альянса».

В правительстве подтвердили: покупка поддержит около 20 тыс. рабочих мест в Великобритании и станет частью долгосрочного плана по увеличению оборонного бюджета до 5% ВВП к 2035 году. Для использования F-35A в ядерной роли потребуется также поставка американских бомб B61 — США вывели свое ядерное оружие с британской территории в 2008 году.