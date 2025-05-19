В Казахстан доставлен первый в истории Центральной Азии суперкомпьютерный кластер. Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики.

Производительность системы составляет около двух экзафлопс. Один экзафлопс — это квинтиллион операций в секунду. Кластер собран на базе новейших графических чипов NVIDIA H200, разработанных специально для задач искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений.

Суперкомпьютер будет установлен в новом дата-центре Министерства цифрового развития. Доступ к нему получат стартапы, работающие с нейросетями, университеты, научные центры и компании, внедряющие ИИ в бизнес-процессы. Как отметили в ведомстве, система позволит проводить фундаментальные и прикладные исследования, а также ускорит развитие ИИ в республике.

По оценке министерства, поставка суперкомпьютера открывает путь к формированию экосистемы высокопроизводительных вычислений в стране. Также отмечается, что Казахстан впервые использовал механизм ввоза высокотехнологичного оборудования без уплаты пошлин и НДС.

Поставщик оборудования официально не назван. Однако в ведомстве напомнили, что в апреле во время визита в Астану наследного принца Абу-Даби шейха Халеда бин Мохаммеда бин Зайда Аль Нахайяна состоялось открытие офиса компании Presight (входит в группу G42) и подписание соглашения между Минцифры Казахстана и Presight о создании суперкомпьютерного кластера в республике.