Рекордная жара, охватившая Иран, привела к перебоям с водой и электричеством. На этом фоне власти страны объявили о закрытии государственных учреждений и банков в Тегеране и нескольких провинциях в среду. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

Метеорологическая организация страны ввела «оранжевый» уровень тревоги в девяти из 31 провинции, прогнозируя температуры до +50 °C в течение нескольких дней.

Несмотря на то что высокая температура летом в Иране — явление привычное, ситуация осложняется исчерпанием водохранилищ после череды засух. Энергосистема тем временем испытывает колоссальные нагрузки из-за активной работы кондиционеров.

В среду будут закрыты банки, госучреждения и другие общественные здания в провинциях Мазендеран, Маркази, Йезд, Семнан, Керманшах, Резави-Хорасан, а также в столице.