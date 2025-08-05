ПОЛИТИКА
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Иран закрывает госучреждения и банки
Причина — аномальная жара
Иран закрывает госучреждения и банки
Иран закрывает госучреждения и банки / AP
5 августа 2025 г.

Рекордная жара, охватившая Иран, привела к перебоям с водой и электричеством. На этом фоне власти страны объявили о закрытии государственных учреждений и банков в Тегеране и нескольких провинциях в среду. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

Метеорологическая организация страны ввела «оранжевый» уровень тревоги в девяти из 31 провинции, прогнозируя температуры до +50 °C в течение нескольких дней.

Несмотря на то что высокая температура летом в Иране — явление привычное, ситуация осложняется исчерпанием водохранилищ после череды засух. Энергосистема тем временем испытывает колоссальные нагрузки из-за активной работы кондиционеров.

В среду будут закрыты банки, госучреждения и другие общественные здания в провинциях Мазендеран, Маркази, Йезд, Семнан, Керманшах, Резави-Хорасан, а также в столице.

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«Из-за высоких температур и необходимости оптимизации энергопотребления работа исполнительных органов Тегеранской провинции будет приостановлена в среду», — цитирует государственного губернатора Мохаммадсадыка Мотамедиана телеканал IRINN.

При этом медицинские учреждения, частные компании и некоторые отделения банков продолжат работу.

На прошлой неделе президент Ирана Масуд Пезешкиан предупредил, что чрезмерное водопотребление может привести к острому дефициту ресурсов в крупных городах, включая Тегеран, уже к сентябрю.

Аналогичные меры принимались летом 2024 года, когда власти нескольких провинций закрыли учреждения на несколько дней в целях экономии воды и электроэнергии.

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