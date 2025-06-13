ИЗРАИЛЬ УДАРИЛ ПО ИРАНУ
1 мин чтения
Берни Сандерс: Нетаньяху втягивает США в войну
Американский сенатор осудил односторонний удар по Ирану в преддверии переговоров и предупредил о риске полномасштабной региональной войны
Берни Сандерс: Нетаньяху втягивает США в войну
Берни Сандерс / Reuters
13 июня 2025 г.

Американский сенатор Берни Сандерс в пятницу осудил «односторонний» удар премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по Ирану и предупредил, что это может спровоцировать более широкую региональную войну.

«Мир стал более опасным и нестабильным в результате постоянного неповиновения экстремистского правительства Нетаньяху международному праву», — заявил Сандерс в своем заявлении.

Израильские силы атаковали Иран в ранние утренние часы пятницы. В результате ударов были поражены ядерные и ракетные объекты, а также убиты высшие военные командиры и ученые. Иран пообещал жесткий ответ.

«Сначала он использует голод детей в Газе как инструмент войны, что является варварским нарушением Женевских конвенций. Теперь его незаконная односторонняя атака на Иран рискует перерасти в полномасштабную региональную войну», — подчеркнул сенатор.

Сандерс отметил, что удары также напрямую противоречили желаниям США, которые стремились к дипломатическому урегулированию давних страстей вокруг ядерной программы Ирана.

«Переговоры были запланированы на воскресенье, но Нетаньяху вместо этого решил начать атаку», — сказал Сандерс, предупредив, что США не должны быть втянуты в «очередную войну Нетаньяху».

По мнению сенатора, США вместе с международным сообществом должны сделать «все возможное» для предотвращения эскалации конфликта и приведения воюющих сторон к столу переговоров.

Истории
«Атака Израиля — результат молчания международного сообщества»
Кто придет Израилю на помощь?
Иран может ударить по израильской АЭС?
Тегеран грозит тотальной расплатой
Израиль не считает Францию союзником
Турция призвала остановить эскалацию на Ближнем Востоке
Убиты шесть главных физиков Ирана
Иран заявил о праве на ядерные технологии после атаки
Что с радиацией в Иране после атаки?
Весь мир осуждает удар по Ирану
Трамп обещает защищать Израиль
ХАМАС: Атака на Иран — угроза региону
Лондон призвал Израиль и Иран к «сдержанности»
Анкара обвинила Израиль в варварской агрессии
Нетаньяху пообещал израильтянам «жизнь в бункерах»
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us