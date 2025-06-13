Американский сенатор Берни Сандерс в пятницу осудил «односторонний» удар премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по Ирану и предупредил, что это может спровоцировать более широкую региональную войну.

«Мир стал более опасным и нестабильным в результате постоянного неповиновения экстремистского правительства Нетаньяху международному праву», — заявил Сандерс в своем заявлении.

Израильские силы атаковали Иран в ранние утренние часы пятницы. В результате ударов были поражены ядерные и ракетные объекты, а также убиты высшие военные командиры и ученые. Иран пообещал жесткий ответ.

«Сначала он использует голод детей в Газе как инструмент войны, что является варварским нарушением Женевских конвенций. Теперь его незаконная односторонняя атака на Иран рискует перерасти в полномасштабную региональную войну», — подчеркнул сенатор.

Сандерс отметил, что удары также напрямую противоречили желаниям США, которые стремились к дипломатическому урегулированию давних страстей вокруг ядерной программы Ирана.

«Переговоры были запланированы на воскресенье, но Нетаньяху вместо этого решил начать атаку», — сказал Сандерс, предупредив, что США не должны быть втянуты в «очередную войну Нетаньяху».

По мнению сенатора, США вместе с международным сообществом должны сделать «все возможное» для предотвращения эскалации конфликта и приведения воюющих сторон к столу переговоров.