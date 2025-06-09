ПОЛИТИКА
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Орбан: Россия понимает только язык силы
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Россия понимает только язык силы, а Европа сейчас слишком слаба, чтобы вести с ней переговоры
Орбан: Россия понимает только язык силы
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан / Reuters
9 июня 2025 г.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью французскому телеканалу LCI заявил, что «русские понимают только язык силы» и что для начала реальных переговоров с Москвой Европа должна быть сильной.

«Я считаю, что русские понимают только язык силы, и Европа должна быть сильной», — сказал Орбан. Он подчеркнул, что вести диалог с Россией нужно только с позиции силы.

По его словам, в настоящий момент Европа находится в слабом положении и нуждается в поддержке Соединенных Штатов. При этом он выразил уверенность, что в долгосрочной перспективе европейский континент должен обрести собственную силу, чтобы добиться стратегического соглашения с Москвой.

«Но только у сильной Европы получится этого добиться», — отметил венгерский премьер.

Орбан также заявил, что угрозы полномасштабной войны в Европе не существует.

«Россия слишком слаба для этого. Она не может одолеть Украину, а значит, не может и по-настоящему атаковать НАТО», — сказал он.

Венгерский премьер в очередной раз раскритиковал Евросоюз за эскалацию конфликта в Украине. По его словам, Брюссель представляет Украину в роли «щита», прикрываясь ею якобы ради безопасности Европы.

«Нельзя потушить пожар, подливая масла в огонь», — отметил он.

Орбан подчеркнул, что Будапешт выступает за перемирие, мир и переговоры. Он также не исключил, что война может продолжаться долго. При этом он указал на «разрыв» между силами, выступающими за мир во главе с президентом США Дональдом Трампом, и лидерами в Брюсселе и Киеве, которые, по его словам, хотят продолжать боевые действия.

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