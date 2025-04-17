Министр обороны Саудовской Аравии принц Халид бин Салман прибыл в Тегеран в четверг, за два дня до второго раунда переговоров между Ираном и США по ядерной программе. В рамках визита он встретился с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи и передал ему послание от короля Салмана бин Абдель Азиза. Содержание письма не разглашается, однако сам факт встречи на высшем уровне вызвал внимание в регионе.

«Мы убеждены, что отношения между Ираном и Саудовской Аравией выгодны обеим странам», — заявил Хаменеи на переговорах. Он также подчеркнул «готовность преодолевать все препятствия на пути укрепления наших связей».

Визит состоялся на фоне подготовки переговоров в Риме, где представители Ирана и США обсудят параметры возможного соглашения по ядерной программе. Саудовская Аравия, как отметило государственное информационное агентство SPA, приветствует диалог и «поддерживает усилия по разрешению региональных и международных споров».

Начальник Генштаба иранских вооруженных сил Мохаммад Багери после встречи с принцем Халидом заявил: «Связи между нашими армиями развиваются. После пекинского соглашения мы видим реальное продвижение в военном диалоге».

Иран и Саудовская Аравия в 2023 году при посредничестве Китая договорились о восстановлении дипотношений после семи лет вражды, что позволило снизить напряженность на Ближнем Востоке — в частности, в Йемене, Сирии и Ливане.