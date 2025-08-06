Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправится на этой неделе в Вашингтон для переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом США Дональдом Трампом.

Правительство Армении подтвердило визит, уточнив, что встречи пройдут 7–8 августа и будут как двусторонними, так и трехсторонними, с целью продвижения мирного процесса на Южном Кавказе.

По данным источников Washington Post (WP), знакомых с ходом подготовки, переговоры могут завершиться подписанием меморандума о взаимопонимании — обязательства продолжать работу над полноценным мирным договором. Церемония пройдет в Белом доме — Трамп рассчитывает на дипломатическую победу в регионе, где влияние США растет.

Армения и Азербайджан в марте согласовали проект мирного соглашения, однако ряд разногласий сохраняется. Баку требует, чтобы Ереван внес поправки в Конституцию, убрав из нее упоминания об азербайджанской территории. Это потребует проведения национального референдума. Алиев заявлял, что прогресс возможен, если Армения выполнит это условие. Ереван также выражает стремление найти мирный выход и подписать договор с Баку.