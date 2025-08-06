Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправится на этой неделе в Вашингтон для переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом США Дональдом Трампом.
Правительство Армении подтвердило визит, уточнив, что встречи пройдут 7–8 августа и будут как двусторонними, так и трехсторонними, с целью продвижения мирного процесса на Южном Кавказе.
По данным источников Washington Post (WP), знакомых с ходом подготовки, переговоры могут завершиться подписанием меморандума о взаимопонимании — обязательства продолжать работу над полноценным мирным договором. Церемония пройдет в Белом доме — Трамп рассчитывает на дипломатическую победу в регионе, где влияние США растет.
Армения и Азербайджан в марте согласовали проект мирного соглашения, однако ряд разногласий сохраняется. Баку требует, чтобы Ереван внес поправки в Конституцию, убрав из нее упоминания об азербайджанской территории. Это потребует проведения национального референдума. Алиев заявлял, что прогресс возможен, если Армения выполнит это условие. Ереван также выражает стремление найти мирный выход и подписать договор с Баку.
Последняя встреча Пашиняна и Алиева прошла в июле в Абу-Даби, где обсуждалось либо окончательное согласование текста, либо утверждение его ключевых принципов.
Однако стороны продолжают спорить вокруг Зангезурского коридора — планируемого транспортного маршрута, который должен соединить основную часть Азербайджана с Нахчываном через территорию Армении.
В прошлом месяце Вашингтон предложил передать коридор в аренду американской компании на 100 лет для снятия озабоченностей в сфере безопасности. Армения отвергла инициативу, заявив, что не намерена сдавать свой суверенный участок третьей стране. Впрочем, Ереван может уступить давлению Вашингтона, если Трамп найдет нужные рычаги давления.
Команда Трампа рассчитывает, что саммит в Вашингтоне станет переломным моментом — если не закрепит мир между Баку и Ереваном, то хотя бы прочно запустит этот процесс.