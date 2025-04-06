Спикер Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Нуман Куртулмуш выступил с программной речью на конференции «Молодежь как восходящая звезда тюркского мира: наше общее наследие, наше общее будущее», организованной Молодежным форумом исламского сотрудничества (ICYF) в древнем городе Хива, Узбекистан.

В своем обращении Куртулмуш подчеркнул, что тюркский мир, объединяющий 300 млн человек от Центральной Азии до Анатолии, Балкан и Европы, становится восходящей глобальной силой и имеет потенциал создать новую ось мира, свободную от напряженности между Востоком и Западом, Севером и Югом.

«Тюркский мир, расположенный в самом центре земного шара, в точке равновесия всех физических, интеллектуальных и географических различий, с населением около 300 млн человек, является восходящей звездой мира», — заявил он.

Куртулмуш особо выделил необходимость единства в трех ключевых областях: общая идентичность и культурное наследие, развитие науки и технологий, а также укрепление экономических и торговых связей.

«Тюркский мир должен обрести общий алфавит, а сразу за этим — общую историю. Это одно из наших важнейших ожиданий. Таким образом, все 300 млн станут частью одной идентичности, представителями общего наследия», — подчеркнул Куртулмуш.

Он отметил, что культурное единство тюркских народов выходит за рамки государственных границ: «Нет границы, которая могла бы отделить Ахмета Ясави в Казахстане от Юсуфа Хамадани в Хиве. Нет расстояния, которое могло бы разделить наше культурное наследие в Кыргызстане и в Узбекистане».

Говоря о научно-технологическом развитии, Куртулмуш привел в пример достижения Турции в оборонной промышленности, которые «изменили доктрины обороны во всем мире». Он призвал к более тесному сотрудничеству в области высоких технологий между тюркскими государствами.

Спикер также подчеркнул важность экономического и торгового сотрудничества с учетом меняющейся глобальной торговой системы, отметив, что «новый баланс в мире, несомненно, приведет к изменениям баланса в международной торговле».

Завершая выступление, Куртулмуш выразил уверенность в исторической возможности тюркских государств установить новый мировой порядок, основанный на справедливости и мире: «В мире возникла возможность восстановить справедливость, равенство, мир, милосердие, совесть и человечность».

В мероприятии приняли участие руководители парламентских делегаций Турции, представители различных партий, посол Турции в Ташкенте и другие официальные лица.