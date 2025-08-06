ВОЙНА В ГАЗЕ
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В Газе опрокинулся грузовик с гумпомощью: 20 погибших
Еще десятки палестинцев получили ранения
В Газе опрокинулся грузовик с гумпомощью: 20 погибших
Gaza, 05.08.2025 / Foto: Mahmoud Issa/AA
12 часов назад

По меньшей мере 20 человек погибли, десятки получили ранения в результате опрокидывания грузовика с гуманитарной помощью на толпу людей, ожидавших ее раздачи в центральной части сектора Газа ранним утром в среду.

В заявлении медиа-офиса правительства Газы подчеркивается, что израильские военные продолжают ограничивать доступ гуманитарной помощи и тем самым усугубляют гуманитарный кризис.

«Под давлением израильской оккупации, в условиях сознательно созданного хаоса, в районе Дейр эль-Балах гуманитарный грузовик был направлен по ранее разбомбленной и непригодной для проезда дороге. Машина перевернулась на палестинцев, пытавшихся получить еду. В результате трагедии погибли 20 человек, десятки получили ранения», — говорится в заявлении.

Разработанная Израилем схема доставки помощи подверглась широкой критике и была названа «ловушкой смерти», усугубляющей гуманитарный кризис среди гражданского населения.

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Министерство здравоохранения Газы сообщило, что с 27 мая по меньшей мере 1 568 человек, пытавшихся получить гуманитарную помощь, были убиты, а еще 11 230 получили ранения в результате израильских обстрелов вблизи центров распределения помощи, управляемых США.

С октября 2023 года, по данным того же министерства, от голода и недоедания скончались как минимум 188 человек, включая 94 ребенка.

С 7 октября 2023 года, несмотря на международные призывы к прекращению огня, израильская армия продолжает вести масштабную военную операцию в Газе. По имеющимся данным, в результате этой кампании погибли более 61 000 палестинцев, почти половина из них — женщины и дети. Военные действия Израиля разрушили инфраструктуру сектора и поставили его на грань голода.

В ноябре прошлого года Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта по обвинениям в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных в Газе.

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