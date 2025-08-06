По меньшей мере 20 человек погибли, десятки получили ранения в результате опрокидывания грузовика с гуманитарной помощью на толпу людей, ожидавших ее раздачи в центральной части сектора Газа ранним утром в среду.

В заявлении медиа-офиса правительства Газы подчеркивается, что израильские военные продолжают ограничивать доступ гуманитарной помощи и тем самым усугубляют гуманитарный кризис.

«Под давлением израильской оккупации, в условиях сознательно созданного хаоса, в районе Дейр эль-Балах гуманитарный грузовик был направлен по ранее разбомбленной и непригодной для проезда дороге. Машина перевернулась на палестинцев, пытавшихся получить еду. В результате трагедии погибли 20 человек, десятки получили ранения», — говорится в заявлении.

Разработанная Израилем схема доставки помощи подверглась широкой критике и была названа «ловушкой смерти», усугубляющей гуманитарный кризис среди гражданского населения.