Планы правительства Израиля по оккупации Газы вызывают острые споры как внутри страны, так и за ее пределами. После нескольких часов споров Совет безопасности страны договорился взять под военный контроль город Газа, а не весь сектор, как настаивал Биньямин Нетаньяху изначально.

По данным CNN, операция будет проходить поэтапно и может занять до пяти месяцев. За это время около 1 млн палестинцев из города Газа и окрестностей вновь принудительно переместят в южную часть сектора. Армия создаст лагеря для беженцев, после чего начнет полную осаду и наземное наступление. Правозащитники уже назвали планы по созданию лагерей этапом этнической чистки и сравнили с нацистскими концлагерями.

Бывший американский переговорщик на Ближнем Востоке Аарон Дэвид Миллер назвал этот план «фантастическим» и «чрезвычайно трудным для реализации». Он предупредил, что цена для палестинцев и израильских заложников будет «запредельной». По его словам, израильские силы не смогут действовать без серьезных потерь среди мирных жителей.

Премьер-министр Нетаньяху настаивает на полном контроле над Газой с последующей передачей власти гражданской администрации, которая не будет связана с ХАМАС или Палестинской администрацией. Однако, как отмечают израильские СМИ, военное командование опасается, что оккупация втянет страну в «черную дыру» затяжного восстания и гуманитарных обязательств.

Внутри Израиля решение вызвало массовые протесты. Лидер оппозиции Яир Лапид назвал его «катастрофой», которая приведет к гибели большего числа заложников и солдат, а также к политическому кризису.