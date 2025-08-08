ВОЙНА В ГАЗЕ
Что вошло в план Израиля по оккупации Газы?
Совет безопасности после споров принял решение о захвате города Газа, а не всего сектора
Разрушения в Газе / Reuters
16 часов назад

Планы правительства Израиля по оккупации Газы вызывают острые споры как внутри страны, так и за ее пределами. После нескольких часов споров Совет безопасности страны договорился взять под военный контроль город Газа, а не весь сектор, как настаивал Биньямин Нетаньяху изначально. 

По данным CNN, операция будет проходить поэтапно и может занять до пяти месяцев. За это время около 1 млн палестинцев из города Газа и окрестностей вновь принудительно переместят в южную часть сектора. Армия создаст лагеря для беженцев, после чего начнет полную осаду и наземное наступление. Правозащитники уже назвали планы по созданию лагерей этапом этнической чистки и сравнили с нацистскими концлагерями.

Бывший американский переговорщик на Ближнем Востоке Аарон Дэвид Миллер назвал этот план «фантастическим» и «чрезвычайно трудным для реализации». Он предупредил, что цена для палестинцев и израильских заложников будет «запредельной». По его словам, израильские силы не смогут действовать без серьезных потерь среди мирных жителей.

Премьер-министр Нетаньяху настаивает на полном контроле над Газой с последующей передачей власти гражданской администрации, которая не будет связана с ХАМАС или Палестинской администрацией. Однако, как отмечают израильские СМИ, военное командование опасается, что оккупация втянет страну в «черную дыру» затяжного восстания и гуманитарных обязательств.

Внутри Израиля решение вызвало массовые протесты. Лидер оппозиции Яир Лапид назвал его «катастрофой», которая приведет к гибели большего числа заложников и солдат, а также к политическому кризису. 

ХАМАС заявил, что этот шаг подтверждает готовность Нетаньяху пожертвовать заложниками ради личных и идеологических целей — полной оккупации сектора и последующего строительства незаконных поселений.

За пределами Израиля план встретил крайне негативную реакцию. Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее заявил, что планы Израиля по изгнанию жителей Газы и аннексии Западного берега неприемлемы.

Иордания заявила, что арабские страны не примут израильскую оккупацию Газы — арабский мир поддержит только то, что одобрят сами палестинцы. 

