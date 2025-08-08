Движение ХАМАС заявило, что слова премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о намерении взять под контроль весь сектор Газа ставят под угрозу весь переговорный процесс.
Комментарий был опубликован после интервью Нетаньяху телеканалу Fox News, где он выступил накануне заседания израильского кабинета безопасности, посвященного плану оккупации всей территории Газы.
В письменном заявлении ХАМАС говорится, что «план Нетаньяху по установлению контроля над Газой и передаче ее арабским силам, не представляющим угрозы для Израиля» является продолжением политики геноцида и насильственного переселения.
По мнению движения, такие заявления — это прямой удар по переговорам о прекращении огня. В ХАМАС подчеркнули, что позиция Нетаньяху раскрывает истинную причину, по которой он вышел из последнего раунда переговоров, несмотря на то, что стороны находились близко к заключению окончательного соглашения.
Движение считает, что израильский премьер готов пожертвовать пленниками ради своих политических интересов и идеологической повестки. План расширения атак в Газе, по мнению ХАМАС, подтверждает это.
В заявлении также подчеркивается, что сектор Газа продолжит сопротивление попыткам оккупации и навязывания внешнего контроля. Любая атака на палестинский народ будет иметь для израильской армии высокую цену, отмечает движение.
Ранее в интервью Fox News Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль «не рассматривает аннексию или прямое управление Газой». Он отметил, что Тель-Авив хочет передать управление сектором «арабским силам, которые обеспечат порядок, не будут угрожать Израилю и обеспечат достойную жизнь жителям Газы».
24 июля ХАМАС передал Израилю свой ответ на проект соглашения об обмене пленными и прекращении огня, подготовленный при посредничестве Египта и Катара. Канцелярия премьер-министра Израиля подтвердила получение ответа через посредников и заявила, что документ находится на рассмотрении.
Позже спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что «ХАМАС не желает перемирия». В связи с этим США отозвали свою переговорную команду из Дохи для консультаций.