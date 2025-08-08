Движение ХАМАС заявило, что слова премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о намерении взять под контроль весь сектор Газа ставят под угрозу весь переговорный процесс.

Комментарий был опубликован после интервью Нетаньяху телеканалу Fox News, где он выступил накануне заседания израильского кабинета безопасности, посвященного плану оккупации всей территории Газы.

В письменном заявлении ХАМАС говорится, что «план Нетаньяху по установлению контроля над Газой и передаче ее арабским силам, не представляющим угрозы для Израиля» является продолжением политики геноцида и насильственного переселения.

По мнению движения, такие заявления — это прямой удар по переговорам о прекращении огня. В ХАМАС подчеркнули, что позиция Нетаньяху раскрывает истинную причину, по которой он вышел из последнего раунда переговоров, несмотря на то, что стороны находились близко к заключению окончательного соглашения.

Движение считает, что израильский премьер готов пожертвовать пленниками ради своих политических интересов и идеологической повестки. План расширения атак в Газе, по мнению ХАМАС, подтверждает это.