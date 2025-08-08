ВОЙНА В ГАЗЕ
2 мин чтения
Британия требует пересмотра израильского плана по Газе
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер раскритиковал решение Израиля о взятии сектора Газы под полный контроль, назвав его ошибочным и опасным
Британия требует пересмотра израильского плана по Газе
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер / AP
16 часов назад

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Израиль ошибается, планируя взять под полный контроль сектор Газы. Об этом говорится в его официальном заявлении, опубликованном 8 августа в социальной сети X.

Стармер подчеркнул, что такая стратегия лишь усугубит кризис.

«Эти действия не приведут к прекращению конфликта и не помогут обеспечить освобождение пленных. Это приведет лишь к новому кровопролитию», — заявил он.

Глава британского правительства выразил обеспокоенность гуманитарной ситуацией в Газе. Он подчеркнул необходимость немедленного прекращения огня, увеличения поставок гуманитарной помощи и освобождения всех пленных.

«ХАМАС не может играть никакой роли в будущем Газы и должен уйти и разоружиться», — заявил Стармер.

Читайте также

По его словам, Великобритания вместе с международными партнерами работает над долгосрочным планом мира, основанным на решении о двух государствах. Он отметил, что целью должна стать «более светлая перспектива для палестинцев и израильтян».

«Однако без добросовестного участия обеих сторон в переговорах эта перспектива исчезает на наших глазах. Наше послание четкое: дипломатическое решение возможно, но обе стороны должны отказаться от пути разрушения», — добавил он.

Ранее, утром 8 августа, военно-политический кабинет Израиля утвердил план по взятию города Газа под полный контроль. По данным портала Axios, президент США Дональд Трамп не возражает против этой инициативы.

Франция, Великобритания и ряд других стран выразили готовность признать Палестину как независимое государство.

СвязанныеTRT Global - Турция: решение Израиля по Газе — новая фаза геноцида
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us