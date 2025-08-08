Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Израиль ошибается, планируя взять под полный контроль сектор Газы. Об этом говорится в его официальном заявлении, опубликованном 8 августа в социальной сети X.

Стармер подчеркнул, что такая стратегия лишь усугубит кризис.

«Эти действия не приведут к прекращению конфликта и не помогут обеспечить освобождение пленных. Это приведет лишь к новому кровопролитию», — заявил он.

Глава британского правительства выразил обеспокоенность гуманитарной ситуацией в Газе. Он подчеркнул необходимость немедленного прекращения огня, увеличения поставок гуманитарной помощи и освобождения всех пленных.

«ХАМАС не может играть никакой роли в будущем Газы и должен уйти и разоружиться», — заявил Стармер.