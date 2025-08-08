Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Израиль ошибается, планируя взять под полный контроль сектор Газы. Об этом говорится в его официальном заявлении, опубликованном 8 августа в социальной сети X.
Стармер подчеркнул, что такая стратегия лишь усугубит кризис.
«Эти действия не приведут к прекращению конфликта и не помогут обеспечить освобождение пленных. Это приведет лишь к новому кровопролитию», — заявил он.
Глава британского правительства выразил обеспокоенность гуманитарной ситуацией в Газе. Он подчеркнул необходимость немедленного прекращения огня, увеличения поставок гуманитарной помощи и освобождения всех пленных.
«ХАМАС не может играть никакой роли в будущем Газы и должен уйти и разоружиться», — заявил Стармер.
По его словам, Великобритания вместе с международными партнерами работает над долгосрочным планом мира, основанным на решении о двух государствах. Он отметил, что целью должна стать «более светлая перспектива для палестинцев и израильтян».
«Однако без добросовестного участия обеих сторон в переговорах эта перспектива исчезает на наших глазах. Наше послание четкое: дипломатическое решение возможно, но обе стороны должны отказаться от пути разрушения», — добавил он.
Ранее, утром 8 августа, военно-политический кабинет Израиля утвердил план по взятию города Газа под полный контроль. По данным портала Axios, президент США Дональд Трамп не возражает против этой инициативы.
Франция, Великобритания и ряд других стран выразили готовность признать Палестину как независимое государство.