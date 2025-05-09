Пока в Москве проходил традиционный парад Победы, Украина отметила 9 Мая совсем по-другому — через уроки памяти, сопротивления и окончательный разрыв с советским прошлым.

Президент Владимир Зеленский 8 мая прошел по главной улице Киева — Крещатику — и записал видеообращение. Он подчеркнул роль Украины в победе над нацистской Германией 80 лет назад и провел параллель с сегодняшней борьбой против России.

«Украина однажды помогла освободить Европу — и делает это снова», — заявил украинский лидер.

Зеленский резко осудил парад в Москве, назвав его «парадом страха, цинизма и лжи».

«‎Если Россия не изменится, ей придется пройти через собственную «денацификацию и демилитаризацию», — заключил Зеленский, отсылая к целям российской войны в Украине.

Параллельно украинцы готовят собственное мероприятие. 9 мая во Львове собрались министры иностранных дел Евросоюза, чтобы выразить поддержку Украине, а также создать специальный трибунал для расследования действий России. По словам украинских политиков, которых цитирует Reuters, суд будет создан под эгидой Совета Европы и может начать работу в 2025 году.

Глава дипломатии ЕС Кайя Каллас заявила: «Те, кто действительно поддерживает мир, находятся во Львове — а не в Москве».

Еще со времен президента Петра Порошенко Киев полностью изменил подход к 9 мая. Этот день больше не отмечается как День Победы над нацистской Германией. Вместо этого Украина, как и большинство европейских стран, чтит окончание Второй мировой войны 8 мая, которое теперь называется Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. В 2024 году этот день впервые официально стал национальным праздником и выходным.

С 2023 года в Украине 9 мая отмечается День Европы — символ стремления к интеграции в ЕС и «‎окончательного разрыва с российским историческим нарративом‎», как заявили в Верховной раде страны.

Изменилось и общественное мнение. Если в 2010 году почти 60% украинцев считали 9 Мая важным праздником, то к 2024 году — только около 11%. Причина — продолжающаяся война с Россией, отмечает Reuters.



