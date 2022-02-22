За минувшие два десятилетия природный газ превратился в важнейший инструмент международной политики и превзошел по значимости свое изначальное назначение энергоносителя.

Россия — крупнейший поставщик трубопроводного природного газа на мировой рынок, обладающий его запасами более чем на сто лет, по словам главы «Газпрома» Алексея Миллера. Ее главным рынком сбыта традиционно являются европейские страны, получающие газ по долгосрочным контрактам на заранее согласованных ценовых и прочих условиях.

В последние годы по мере ухудшения отношений с США, странами ЕС и Великобританией, Россия все более активно увеличивает поставки в Азиатско-Тихоокеанский регион, и непосредственно в Китай, отдавая должное перспективности этих рынков и необходимости «подушки безопасности» на случай усиления международной напряженности.

Европейская газовая политика

Евросоюз проводит с середины 2000-х годов активную политику диверсификации источников поставок энергоносителей и поддерживает проекты по снабжению своего потребителя природным газом с Ближнего Востока, Каспийского региона и США, включая СПГ помимо трубопроводного газа. Это существенно меняет формировавшуюся десятилетиями структуру газового европейского рынка.

Наблюдаемый сегодня жесточайший энергетический кризис в Европе вызван не только нехваткой в газохранилищах газа в наиболее холодный период года. Его началом стало падение в минувшем году объемов генерации из возобновляемых источников энергии по причине погодных условий при одновременной остановке атомных электростанций в Германии, что повлекло рост потребности в природном газе.

Россия выступает основным поставщиком трубопроводного газа в государства ЕС, и треть потребляемого ими объема покрывается российскими поставками. Данное обстоятельство обусловливает определенную специфику взаимоотношений данных стран с Россией, что более чем когда-либо проявляется на настоящий момент.

Объемы поставок СПГ, в первую очередь из США, в последние годы неуклонно растут, однако доля российского трубопроводного газа в общем импортном балансе стран ЕС остается высокой, превышая 30 процентов. Тем не менее, она может существенно снизиться в ближайшее время, если настоящий внешнеполитический кризис между Россией и Западом не будет полюбовно разрешен.

В свою очередь рост импорта СПГ из США активизирует формирование европейского спотового рынка и переориентацию на единоразовые поставки вместо долгосрочно законтрактованных объемов. Предоставляя определенную гибкость, данный механизм крайне чувствителен к рыночным колебаниям цен на газ и способен максимально быстро перенаправлять поставки СПГ из одного региона мира в другой.

Столь привлекательная его особенность сыграла минувшей осенью с европейским потребителем злую шутку: ожидавшиеся газовозы с СПГ ушли в Азиатско-Тихоокеанский регион по причине более выгодной там спотовой цены и повышенного спроса. Интенсивно развивающийся Китай стал в минувшем году крупнейшим в мире импортером СПГ, впервые обогнав Японию. В свою очередь европейские газохранилища оказались минимально заполненными трубопроводным газом, а их запасы — недостаточными на зимний период.

В результате осенью 2021 г. европейские цены на газ поднялись беспрецедентно высоко, больно ударив по кошельку потребителя. В недавние месяцы спотовые цены на газ в Европе периодически достигали 1,7-2 тыс. долларов за кубометр, при этом трубопроводный газ по долгосрочным контрактам обходился в разы дешевле.

Больше российского газа

В период 15-22 декабря прошлого года европейская цена на газ взлетала на 40 процентов и впервые в истории достигла 2,2 тыс. долларов за тысячу кубометров по причине дефицита столь жизненно важного продукта. Ощутив его, международное внимание немедленно обратилось к России как крупнейшему обладателю мировых запасов и важнейшему европейскому поставщику трубопроводного газа в надежде на увеличение объема поставок в Европу.

Однако Россия, похоже, не особо торопится. На фоне высоких цен экспорт «Газпрома» в первую половину января 2022 г. упал почти в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Одновременно поставки газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» увеличились вдвое.

Наблюдаемый рост поставляемых объемов на Восток сопровождается одновременным снижением их по газопроводу «Ямал-Европа» в западном направлении, хотя заранее законтрактованные объемы поставок Россия неукоснительно выполняет. Тем не менее, отсутствие энтузиазма у российского стороны увеличивать их на Запад провоцирует обвинение ее в использовании трубопроводного газа как рычага политического давления на Украину и попытку ускорить сертификацию трубопровода «Северный поток — 2» Германией.

«Ситуация сугубо коммерческая и ни в коей мере не связана с «Северным потоком — 2», заверяет в ответ Дмитрий Песков, пресс-секретарь Президента Путина, полагая, что все дело в отказе стран ЕС от заключения долгосрочных контрактов. Ряд экспертов, объясняя ситуацию, сходятся во мнении об отсутствии у «Газпрома» свободных мощностей и что поставки идут в максимально возможных объемах. Она существенно изменится, считают они, когда сертификация трубопровода «Северный поток — 2» будет завершена.

С его запуском объемы поставок российского газа в Германию через Балтийское море могут увеличиться вдвое до 110 млрд кубометров и цена газа снизится до 350–400 долларов за тысячу кубометров. Вопрос, когда вступит в строй «Северный поток — 2», остается открытым, и этому активно противодействуют определенные круги в США и Европе.

«Россия использует поставки газа как средство давления, — заявляет Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, — РФ оказывает военное давление на Украину и использует газ в качестве рычага воздействия на нас». Запуск газопровода «Северный поток — 2» зависит от действий России, считает она.

В свою очередь Россия диверсифицирует поставки газа в Европу. Так, в сентябре 2021 г. «Газпром» и венгерская энергетическая компания MVM подписали соглашение сроком на 15 лет о поставках в Венгрию 4,5 млрд кубометров газа ежегодно по «Турецкому потоку» и трубопроводам Юго-Восточной Европы. Достигнутая договоренность вступила в силу 1 октября 2021 г. и характеризуется министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто как «историческая».

Азиатско-Тихоокеанский регион в центре внимания

У Европейского газового кризиса есть один несомненный бенефициар, и это США. На сегодня США являются крупнейшим экспортером СПГ в мире, обогнав в минувшем году Катар, еще недавно признанного лидера по его производству.

Начиная с 2015 г. мировой спрос на СПГ постоянно растет, и во многом за счет Китая и Азии в целом, где — в отличие от Европы — не имеется газохранилищ и сложился спотовый рынок. Рост спроса покрывает экспорт из США, ожидаемый на конец 2022 г. в объеме 11,5 млрд куб. футов в день, согласно американским источникам, за счет введения в строй новых производственных мощностей. Столь высокие объемы производства позволят при необходимости беспроблемно увеличить американские поставки СПГ в Европу в случае дефицита поставок российского трубопроводного газа.

Россия, в свою очередь, наращивает объемы экспорта трубопроводного газа на Азиатско-Тихоокеанский рынок, непосредственно в Китай. В феврале этого года «Газпром» подписал с «Китайской национальной нефтегазовой корпорацией» контракт на 25 лет на поставку ежегодно 10 млрд кубометров российского газа. Согласно ему, поставки по так называемому «дальневосточному маршруту» или газопроводу «Сила Сибири — 3» предусматриваются с месторождений на Сахалине.

Суммарные мощности поставок российского газа, таким образом, могут достичь 100 млрд кубометров в год, учитывая построенные и запланированные ранее газопроводы. Это составит половину ежегодного российского экспорта трубопроводного газа в Европу, создавая тем самым определенную «подушку безопасности» на случай ухудшения отношений с США, ЕС и Великобританией.

Уже действующий газопровод «Сила Сибири» должен выйти на проектную мощность (38 млрд кубометров) в 2024 г., в то время как «Союз-Восток», запланированный через территорию Монголии, находится на стадии согласования по технико-экономическим вопросам, и начало строительства ожидается не ранее 2024 г. Подписание контракта по «Силе Сибири — 3» для России принципиально важно, учитывая частично готовую инфраструктуру и более низкую стоимость добычи сахалинского газа по сравнению с сибирским.