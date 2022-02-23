Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью Fox News заявил, что для ядерного потенциала Киева можно было бы найти лучшее применение, если бы ситуация с Россией, Украиной и США не была такой напряженной.

«Хотя я не хочу спекулировать по поводу прошлого — что можно было бы, а что нельзя, однако в то время более разумное решение можно было бы найти, если бы США вместе с Россией не заняли бы совместной позиции лишить Украину ее ядерного оружия», — заявил чиновник. Ранее Кулеба прибыл в Вашингтон на фоне обострения российского-украинских отношений, чтобы договориться с властями США об оказании дополнительной помощи.

В 1994 году Украина подписала с Россией и США Будапештский меморандум. Он предусматривает отказ от третьих в мире по величине запасов ядерного оружия в обмен на обещание других стран-подписантов обеспечивать ее безопасность.

Ранее в интервью CBS News Кулеба говорил, что считает ошибкой подписание Будапештского меморандума. Некоторые страны должны чувствовать ответственность за то, что Украина отдала ядерный потенциал, но данные ей гарантии безопасности провалились, указывал он.

«Я думаю, некоторые страны должны чувствовать ответственность за это и добросовестно работать над поиском правильных и эффективных гарантий безопасности для Украины», — подчеркнул чиновник.

Кулеба также дал утвердительный ответ на вопрос, чувствует ли Украина, что США ей обязаны. Кулеба добавил, что сегодняшняя жизнь дает прекрасную возможность исправить ошибки, совершенные в ходе истории.

В середине февраля, выступая на Конференции по безопасности в Мюнхене, президент Украины Владимир Зеленский поручилМИД страны созвать саммит стран-участниц Будапештского меморандума и пригрозил отказом от меморандума. Тогда посол Германии в Украине Анка Фельдгузен утверждала, что Будапештский меморандум, согласно которому ядерные державы выступают гарантами территориальной целостности Украины, не имеет юридических обязательств.

21 февраля Россия признала независимость оккупационных администраций отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Об этом Путин сказал в своем обращении к гражданам и подписал соответствующий указ, предполагающий ввод войск и создание баз на территории юго-востока Украины. Сразу после обнародования Кремлем записи подписания документов появились сообщения о вводе первых колонн российских войск.