Китай и Россия достигли консенсуса по условиям межправительственного соглашения о создании научно-исследовательской станции на Луне, сообщает «Интерфакс».

Как сообщил посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй, подписать соглашение планируется в 2022 году.

По его словам, обе стороны намерены провести тщательную подготовку и осуществить план строительства лунной базы. К реализации проекта планируется привлечь широкий круг международных партнеров.

«Международная лунная научно-исследовательская станция станет еще одним важным новым вкладом Китая и России в содействие долгосрочному устойчивому развитию космической деятельности Организации Объединенных Наций», — сказал посол.

Чжан Ханьхуэй отметил, что сотрудничество в космической сфере стало важной частью отношений между странами. По его мнению, такое партнерство и стратегическое взаимодействие имеет хорошие перспективы развития.

В декабре «Роскосмос» сообщил, что Россия и Китай готовят двустороннее межправительственное соглашение c юридическими обязательствами о создании лунной станции, подписание которого запланировано в 2022 году. В корпорации тогда заявили, что работа по созданию нормативно-правовой базы для проекта уже ведется.

В марте 2021 года между Китаем и РФ был подписан межправительственный меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области создания международной научной лунной станции.

В «Роскосмосе» назвали создание научной лунной станции «наиболее масштабным проектом российско-китайского сотрудничества в области космоса».

О том, что Россия и Китай могут вместе осваивать лунную поверхность, в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE» 25 июля 2020 заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его словам, существует вероятность, что обе страны будут совместно осуществлять строительство научной базы на естественном спутнике Земли.

С одной стороны, такое заявление кажется обоснованным – в условиях финансовых трудностей и проблем с кадровым резервом для российского космоса жизненно важно наладить сотрудничество с развивающейся КНР, тем более что разговоры о привлечении БРИКС в эту сферу идут давно. С другой – сомнительно, что Китай реально готов сотрудничать с РФ на равноправной основе, то есть при таком сценарии, в котором будет развиваться не только китайская отрасль, но и российская.

КНР еще в 2017 году завершила период испытаний космической лаборатории и заявила о готовности приступить к строительству собственной орбитальной станции в 2019 году. Для всех стран сейчас стоит одна стратегическая задача – это освоение Луны как источника ресурсов, кислорода, который может быть использован для работ в космосе.

С другой стороны, у сотрудничества России и Китая есть ряд естественных ограничений. Во-первых, КНР запускает аппараты на орбиту с наклонением 40°, а китайские космодромы расположены южнее российских. РФ же запускает аппараты с наклонением 51,6°(орбита МКС имеет наклонение 51,6°). То есть запуск аппаратов к китайской станции влечет за собой потери в выводе полезной нагрузки. Во-вторых, китайцы строят свою орбитальную станцию для освоения Луны по схеме советской «Салют-7» с несколькими модулями, но по размерам в два раза меньше, чем станция «Мир». Они начали свою программу в 2003 году, используя при стыковке и т. д. российские/советские технологии, которые ранее приобрели за деньги. При этом Россия в случае развития проекта в сторону сотрудничества с китайской станцией будет отрабатывать технологии, которые уже были освоены 45 лет назад.

Отечественная лунная программа предполагает отправку в 2021–2025 годах к естественному спутнику Земли четырёх автоматических станций. В списке задач аппаратов – проведение исследований лунной поверхности с орбиты, доставка на Землю проб грунта, отработка технологии по созданию постоянной лунной станции. Однако если запуск автоматов вполне реализуем и стоит недорого, то создание анонсированной лунной станции – заранее нереализуемый проект, хотя освоение Луны – это действительно первая задача всех мировых игроков после завершения миссии МКС. Но даже у США с их бюджетом не хватает средств на реализацию конечной цели лунной программы – постройки постоянной лунной базы, которая должна быть посещаемой и опираться на использование не наземных, а уже лунных ресурсов в космосе. Сейчас США в качестве основной задачи выбрали создание окололунной станции Deep Space Gateway в качестве промежуточного варианта, однако пока это замкнутый круг – необходимость в ней как в транзитном пункте может появиться только после создания базы на Луне.