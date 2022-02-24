Утром 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о начале «специальной военной операции» и призвал украинских военных сложить оружие и не исполнять указы «антинародной хунты». Позже Минобороны России сообщило, что проводит удары по военной инфраструктуре в Украине, при этом отметило, что мирным жителям ничего не грозит. По данным Госпогранслужбы Украины, российские войска атаковали Украину в том числе с территории Беларуси. Президент Украины Владимир Зеленский объявил в стране военное положение.

Мировое сообщество отреагировало на начало военной операции: президент США Джо Байден сообщил, что призовет Москву к ответу за военные действия в Украине. США и их союзники будут действовать решительным образом, сказал президент, его заявление опубликовано на сайте Белого дома. «Президент Путин выбрал преднамеренную войну, которая принесет катастрофические человеческие жертвы и страдания. Только Россия несет ответственность за смерть и разрушения, которые принесет это нападение, и Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят единым и решительным образом, — сказано в нем. — Мир призовет Россию к ответу».

Байден пообещал следить за ситуацией, он продолжит получать регулярные обновления от своей команды национальной безопасности. Глава США сообщил, что намерен провести встречу со своими коллегами из G7, а затем обратится к американцам, чтобы объявить о дальнейших шагах, которые Соединенные Штаты, их союзники и партнеры предпримут в отношении России за этот «ненужный акт агрессии против Украины и глобального мира и безопасности».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал президента России Владимира Путина «остановить солдат» от атаки на Украину и дать миру шанс. «Я хочу сказать одну вещь от моего сердца: президент Путин, остановите своих военных от атаки на Украину, дайте миру шанс, — заявил он на заседании Совета Безопасности ООН. — Так много людей уже погибли». По словам Гутерриша, сегодняшний день (речь о 23 февраля) был «полон слухов и признаков того, что нападение на Украину неизбежно». «В недавнем прошлом было несколько ситуаций с похожими признаками и слухами, — отметил он. — Я никогда не верил им, [думал], что ничего серьезного не произойдет. Я был неправ. Я не хочу снова ошибиться сегодня».

В ходе того же заседания Совбеза ООН постоянный представитель Норвегии при ООН Мона Юуль осудила решение Путина о начале специальной военной операции в Донбассе и назвала его неоправданным. «Мы сталкиваемся с ужасной перспективой большой войны в Европе», — сказала она и призвала российское стороны отозвать решение и отозвать войска.

Россия в очередной раз нарушила суверенитет Украины, несмотря на международные усилия по деэскалации конфликта — так прокомментировал ситуацию в своем Twitter министр обороны Великобритании Бен Уоллес. По мнению британского чиновника, «кремлевские фальшивые лозунги и фальшивые нарративы никого не одурачили», это «неприкрытая агрессия против демократической страны, которая не согласилась быть безвольным соседом России». «Никто не должен забыть этот день, — уверен Уоллес. — Путин считает, что это захват земли должен помочь ему защитить свои владения — так и будет, хотя не так, как он себе это представляет». Также Великобритания пообещала ввести против России «беспрецедентные санкции» в дополнение к уже принятым ранее.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш призвал НАТО провести консультации из-за военной операции России в Донбассе. «Военная агрессия России против суверенитета Украины, народа и демократии абсолютно неприемлемы. Мы находимся в тесном контакте с нашими партнерами в Европейском союзе и НАТО, просим о консультациях НАТО по статье 4», — написал он в Twitter. Согласно упомянутой статье устава Североатлантического альянса «стороны всегда будут консультироваться друг с другом, в случае если, по мнению какой-либо из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность какой-либо из договаривающихся сторон окажутся под угрозой». Одновременно в Латвии было прекращено вещание всех российских каналов.