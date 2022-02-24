Накануне вторжения на границу с Украиной были переброшены помимо профессиональных военных-контрактников солдаты-срочники, сообщает «Агентство».

Эту информацию сайту уже подтвердили в Комитете солдатских матерей. По словам председателя организации Ольги Ларкиной (ее цитируют журналисты «Агентства»), правозащитникам еще с понедельника поступили десятки звонков от матерей, которые сообщали, что их сыновей, чей срок службы должен был истечь в ближайшее время, в срочном порядке перебрасывают к границе, где те получают бронежилеты и боевое оружие.

По данным Ларкиной, многих молодых людей, прибывших на место, принудили подписать контракты: «У тех, кто отказывается подписывать контракт, отбирают военные билеты и ставят штамп, либо подписывают контракты за них».

Издание публикует скриншоты свидетельств в соцсетях, опубликованные женщинами, чьи дети оказались в зоне конфликта. Как отдельно подчеркивают журналисты, солдаты-срочники, переброшенные на границу, сразу по прибытии на место перестали выходить на связь.

Организация располагает сведениями об отправке в Белгородскую область, граничащую с Украиной, солдат из 752-го мотострелкового полка в городе Валуйки, учебной воинской части в Коврове, 3-я мотострелковой дивизии из Богучар, из Наро-Фоминской воинской части и Таманской дивизии.

Среди тех, кого отправляют на границу, даже те военнослужащие срочной службы, которых призвали лишь в декабре 2021 года и которые еще не успели пройти необходимой подготовки.

При этом в Минобороны ранее заявляли, что отправка на войну срочников исключена. По закону их можно направлять в зону боевых действий не ранее, чем через четыре месяца после начала службы в армии.

Ранее российский президент Владимир Путин объявил о проведении «специальной военной операции» в Украине, так как Москва не может допустить появления у Киева ядерного оружия. Он отметил, что в планы России не входит оккупация украинских территорий, однако режим Зеленского она считает «неонацистским», а власти страны «взяли ее в заложники». Путин пообещал защитить от них Украину и подчеркнул, что «кто бы ни пытался помешать нам, ответ России будет незамедлительным».