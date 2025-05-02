Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Иран должен полностью отказаться от обогащения урана, разработки баллистических ракет и поддержки группировок вроде хуситов, если рассчитывает на прогресс в ядерных переговорах. Его выступление прозвучало в тот день, когда стало известно о переносе очередного раунда переговоров, запланированного в Риме.

По словам Рубио, у Тегерана нет оправдания для создания дальнобойных ракет, кроме как в контексте ядерного оружия. Он также настаивает, что Иран должен закупать готовое ядерное топливо за рубежом, а не обогащать уран самостоятельно. «Если страна способна обогащать до 3,67%, то оттуда до 90% для боеголовки — вопрос недель», — заявил он в эфире Fox News.

Иран в ответ заявил, что не откажется от права на обогащение урана, закрепленного в Договоре о нераспространении, и подчеркнул: не стремится к созданию ядерной бомбы. В МИД Ирана добавили, что страна остается открытой к переговорам, но не примет «угроз и давления».

США же давление усиливают: президент Дональд Трамп потребовал от покупателей на рынке нефти и нефтехимии прекратить любые закупки у Ирана, пригрозив немедленными санкциями в случае нарушений, а Рубио заявил: программа возможна только при допуске американских инспекторов ко всем объектам, включая военные.