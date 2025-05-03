Президент США Дональд Трамп выложил в своей социальной сети Truth Social изображение, на котором он представлен в образе понтифика.

Публикация не сопровождалась подписью. На изображении Трамп одет в белую сутану и католическую митру. На груди висит массивный золотой крест. Он сидит на позолоченном троне с поднятым вверх указательным пальцем.

Изображение, судя по стилю, было создано с помощью нейросетей.

Ранее Трамп шутил, что хотел бы стать следующим папой римским.

«Это был бы мой выбор номер один», — сказал он журналистам. Он уточнил, что у него нет предпочтений среди кандидатов, но сам не отказался бы занять эту должность.

Папа римский Франциск умер 21 апреля в возрасте 88 лет. Согласно правилам Ватикана, конклав должен начаться не ранее чем через 15 и не позднее чем через 20 дней после смерти понтифика.

Собрание кардиналов назначено на 7 мая. Победителем станет тот, кто наберет не менее двух третей голосов от 138 кардиналов.

По данным Politico, накануне выборов усиливается влияние консервативного крыла в католической церкви. Причина — тяжелое финансовое положение Ватикана и зависимость от внешней поддержки.

Авторы статьи отметили, что на выбор нового понтифика могут повлиять богатые правые доноры из США, которые выступают за более традиционную линию развития церкви.