ФСБ России сообщила о задержании в Дагестане иностранного гражданина, которого, как утверждает российская сторона, завербовала Служба безопасности Украины (СБУ). По версии ФСБ, мужчина пытался вывезти на Украину документы, якобы похищенные у сотрудника российского военно-промышленного комплекса.

Задержание произошло в автомобильном пункте пропуска «Яраг-Казмаляр» на границе с Азербайджаном. По утверждению спецслужбы, речь идет о Руфуллаеве Ядулле Рамиз оглы 1989 года рождения, который «осуществлял операцию по вывозу материалов служебного характера, добытых в результате нападения на одного из секретоносителей российского ВПК».

ФСБ заявила, что задержанный якобы признался в том, что действовал по указанию своего брата Сабухи Руфуллаева, проживающего в Украине и являющегося «агентом СБУ». Документы и мобильный телефон, по данным ФСБ, мужчина забрал из тайника в Курганской области, чтобы затем переправить их вУкраину.

Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье «оказание помощи противнику в деятельности, направленной против безопасности страны». Максимальное наказание по ней — до 15 лет лишения свободы.