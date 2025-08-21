ПОЛИТИКА
2 мин чтения
ФСБ заявила о задержании «агента СБУ» на границе с Азербайджаном
В России объявили о задержании иностранного гражданина на границе с Азербайджаном, которого обвиняют в попытке вывоза секретных материалов в Украину
ФСБ заявила о задержании «агента СБУ» на границе с Азербайджаном / Reuters
21 августа 2025 г.

ФСБ России сообщила о задержании в Дагестане иностранного гражданина, которого, как утверждает российская сторона, завербовала Служба безопасности Украины (СБУ). По версии ФСБ, мужчина пытался вывезти на Украину документы, якобы похищенные у сотрудника российского военно-промышленного комплекса.

Задержание произошло в автомобильном пункте пропуска «Яраг-Казмаляр» на границе с Азербайджаном. По утверждению спецслужбы, речь идет о Руфуллаеве Ядулле Рамиз оглы 1989 года рождения, который «осуществлял операцию по вывозу материалов служебного характера, добытых в результате нападения на одного из секретоносителей российского ВПК».

ФСБ заявила, что задержанный якобы признался в том, что действовал по указанию своего брата Сабухи Руфуллаева, проживающего в Украине и являющегося «агентом СБУ». Документы и мобильный телефон, по данным ФСБ, мужчина забрал из тайника в Курганской области, чтобы затем переправить их вУкраину.

Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье «оказание помощи противнику в деятельности, направленной против безопасности страны». Максимальное наказание по ней — до 15 лет лишения свободы.

ФСБ также заявила, что ведутся оперативно-разыскные мероприятия для установления всех лиц, причастных к этой операции, и поиска «заказчиков».

В июле в Рязани был задержан гражданин Молдовы, которого подозревают в передаче украинской разведке информации о подразделении российской армии и предприятии оборонного комплекса.

Тогда, по версии ФСБ, мужчина рассчитывал получить помощь с выездом во Францию и вступлением в вооруженное формирование, воюющее на стороне Украины. В его отношении возбудили дело о госизмене в форме шпионажа, и он был арестован.

