Открытое обращение против войны с Украиной поддержали 233 представителя Русской православной церкви. Священнослужители заявили, что желают возвращения и российских, и украинских солдат в свои семьи целыми и невредимыми. Они с горечью думают о той пропасти, которую придется преодолевать их детям и внукам в России и в Украине, чтобы снова начать дружить друг с другом, отметили авторы письма.

Также священники подчеркнули, что народ Украины должен делать свой выбор самостоятельно, не под прицелом автоматов, без давления со стороны Запада или Востока.

«В ожидании Прощеного воскресенья мы напоминаем о том, что врата райские отверзаются всякому, даже тяжело согрешившему человеку, если он попросит прощения у тех, кого он унизил, оскорбил, презрел, или же у тех, кто был убит его руками или по его приказу, — говорится в обращении. — Нет другого пути, кроме прощения и взаимного примирения». Священники привели цитату из Ветхого Завета. «Голос крови брата твоего вопиет ко Мне от земли; и ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей», — сказал Бог Каину, позавидовавшему своему младшему брату. Горе всякому человеку, сознающему, что эти слова обращены к нему лично, написали авторы обращения.

По их мнению, никакой ненасильственный призыв к миру и прекращению войны не должен насильственно пресекаться и рассматриваться как нарушение закона, так как одна из заповедей гласит: «Блаженны миротворцы».

Ранее патриарх Кирилл заявил, что между русскими и украинцами не должна быть проведена «страшная черта, обагренная кровью братьев», при этом он назвал Россию, Украину и Белоруссию единой «русской землей». Некоторые представители РПЦ остались недовольны неясной позицией главы Русской православной церкви, из-за чего на сайте Сумской епархии в Украине было опубликовано заявление священников о том, что они останавливают поминовение патриарха в ходе церковных служб. «Мы с особой скорбью вынуждены признать, что в эти страшные дни Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл никак не осудил агрессивные действия российской власти», — сказано в письме.

Ранее против войны с Украиной уже высказались многие представители общественности, в том числе юристы и адвокаты, лауреаты Нобелевской премии, представители сферы культуры, некоторые из парламентариев Госдумы и муниципальные депутаты.