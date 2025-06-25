Спецпредставитель США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф выступил с резкой критикой в адрес утечки данных разведки, согласно которым удары по ядерным объектам Ирана не достигли поставленных целей. По его словам, слив секретной информации «является предательством» и должен быть расследован.

Речь идет об утечке предварительной оценки Агентства военной разведки США (DIA), согласно которой удары по Фордо, Натанзу и Исфахану лишь временно замедлили развитие ядерной программы Ирана — максимум на несколько месяцев. Согласно этим данным, подземные части объектов остались неповрежденными, большая часть центрифуг и запасы урана — нетронутыми.

Уиткофф, однако, назвал эти выводы «абсурдными» и заявил, что лично изучал результаты ударов. Он подчеркнул, что исфаханский центр конверсии — «ключ к превращению обогащенного урана в оружие» — якобы полностью уничтожен. Также, по его словам, Фордо и Натанз были поражены серией из более чем десяти 30-тонных бомб, что сделало их «непригодными к эксплуатации».

Дональд Трамп подтвердил свою позицию, заявив: «Место разрушено. Объекты уничтожены. Пилоты попали точно». Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт назвала доклад DIA «чушью» и заявила, что он был слит «анонимным, незначительным неудачником из разведсообщества», чтобы дискредитировать успех операции и президента.

Тем не менее председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн выступил с осторожностью, подчеркнув, что «слишком рано» говорить об окончательном лишении Ирана ядерного потенциала. На этом фоне Трамп также заявил, что президент России Владимир Путин якобы предлагал помощь в урегулировании конфликта, но получил ответ: «Мне не нужна помощь с Ираном. Мне нужна помощь с тобой».