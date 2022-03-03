В итальянском городе Пезаро находится вилла, принадлежащая семье председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, сообщила команда находящегося в заключении Алексея Навального.

Согласно расследованию, ей владеет фонд «Доминанта», однако заказчиком строительства является сын спикера верхней палаты Сергей Матвиенко. Дом расположен на участке площадью 26 га. «Только береговая линия у этого участка протягивается 650 метров», — сказано в расследовании. В 50 метрах от этой территории расположен военный объект НАТО — маяк военно-морского флота вооруженных сил Италии. «Вот так уютно устроилась семья Матвиенко в тылу врага», — делают вывод расследователи. Вилла, по их оценкам, стоит €10 млн. Тот факт, что виллой и участком владеет именно семья спикера Совфеда, подтверждается и фотографиями из Instagram ее невестки Юлии Матвиенко.

Издание The Insider также нашло у Сергея Матвиенко бизнес в Италии. Он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, вид деятельности обозначен как «консультирование в области информационных технологий». Также сын Валентины Матвиенко фигурирует в российской базе лиц с итальянским видом на жительство. Он, по данным издания, «пользуется в Италии уважением», поскольку на собственные деньги отреставрировал местную церковь и был посвящен в рыцари военного католического Константиновского ордена Святого Георгия.

Ранее сообщалось, что в Гамбурге была арестована яхта бизнесмена Алишера Усманова стоимостью $600 млн. Речь идет о 156-метровой яхте «Дильбар». До этого Усманов попал под санкции Евросоюза, наложенные из-за вторжения России в Украину, которые предполагают заморозку всех активов лиц, включенных в черные списки. Яхту для Усманова по индивидуальному заказу изготовила немецкая судостроительная компания Lürssen в 2016 году. С конца октября 2021 года, отметили журналисты, судно находилось на верфях Гамбурга для переоборудования. В четверг, 3 марта французские таможенники также задержали яхту, связанную с главой «Роснефти» Игорем Сечиным Pola Ariake. Оно ходило под флагом Панамы.

Незадолго до этого Минюст США начал расследование «преступлений российских олигархов», о чем сообщил президент страны Джо Байден. «Мы объединяем силы с нашими европейскими союзниками, чтобы забрать ваши яхты, ваше элитное жилье, ваши частные самолеты, — отметил он. — Мы идем за вашими нечестно нажитыми богатствами». Байден подчеркнул, что после начала войны в Украине рубль упал на 30%, а российский фондовый рынок — на 40%. «Экономика России шатается, и единственный, кто в этом виноват, — Путин», — сообщил он.