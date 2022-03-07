Немецкое отделение Международного объединения писателей PEN заявило, что не следует из-за войны России в Украине отказываться от покупки книг русских литераторов или постановки театральных пьес российских драматургов. «Обманутые российские солдаты подчас те же жертвы войны, что и украинцы», — утверждают в PEN.

В объединении заявили, что приветствуют экономические санкции, «направленные на ослабление российской военной экономики, и международную изоляцию режима Путина». При этом представители PEN негативно оценили решение не отключать от международной платежной системы SWIFT определенные российские банки, «чтобы не ставить под угрозу энергопоставки из России или избежать потерь для немецких банков».

«Европа проявляет солидарность до тех пор, пока это не обходится ей слишком дорого, — говорится в заявлении. — На фоне таких непоследовательных мер требования бойкотировать книги российских авторов или не ставить их пьесы все больше выглядят символическим действием». Такой «литературный» бойкот ударил бы «и по их мужественным коллегам в России, которые выступают против беспринципной тирании Путина и этой войны».

«Если мы позволим себе отвлекаться на такие вещи, обобщать и сеять враждебность против русских, безумие восторжествует, а здравый смысл и человечность потерпят поражение», — считают в PEN. В конце заявления представители организации снова процитировали слова ее президента Дениза Юцеля: «Враг — это Путин, а не Пушкин, Толстой или Ахматова. PEN поддерживает всех людей, которые хотят жить с миром, свободой и достоинством».

Также кампанию по дискриминации русской литературы раскритиковал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. После его телефонного разговора с Владимиром Путиным пресс-служба Кремля сообщила, что Эрдоган «дал критическую оценку разворачивающейся в ряде западных стран кампании в отношении деятелей русской культуры».

Против бойкота русской культуры высказывалась и госминистр ФРГ по вопросам культуры и СМИ Клаудиа Рот. «Я предостерегаю от тенденций бойкота российского искусства и культуры или всеобщего подозрения в отношении российских деятелей искусства и в целом в отношении граждан российского происхождения, — сказала она. — Столь многосторонняя и богатая российская культура является частью европейского культурного наследия». Ранее глава МВД ФРГ Нэнси Фезер заявила, что власти намерены не допустить того, чтобы «люди российского происхождения или говорящие на русском языке подвергались травле или дискриминации».