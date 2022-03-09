Помните, в детстве, как только заболевали простудой, сразу слышали: «Надо выпить это и то. И обязательно аскорбинку!» И ещё долгое время после выздоровления бабушки и дедушки носили внучкам фрукты: «Витаминчики! Натуральные!»

Итак, правда ли, что витамин С лечит простуду? И даже рак? Или же, наоборот, вызывает его?! Что насчет биодобавок с «аскорбинкой»? Ошибаются ли нобелевские лауреаты? Чем чреват недостаток витамина С? Сегодня мы поговорим именно об этом.

Немного истории

В любом вопросе надо возвращаться к истории. История же витамина С начинается с середины XVIII века, в самый расцвет морских завоеваний. Когда один корабль в сражениях мог потерять лишь 3-4 человека, однако тысячи на нем умирали от другой напасти. Имя ей цинга. Это сейчас мы знаем, что цинга развивается из-за недостатка витамина С, но в то время о нем еще не знали.

Чем только не лечили моряков — ртутная паста, соленая вода, уксус, серная и соляная кислоты, венесекция, тяжелый физический труд! Но все тщетно, от цинги гибли миллионами.

Однако светом в конце туннеля стало открытие молодого шотландского врача Джеймса Линда. Он впервые провел контролируемые клинические испытания: поделил 12 моряков на 6 пар. Все они страдали цингой одной и той же степени тяжести, содержались в равных условиях и одинаково питались. Отличалось лишь лечение:

— одни получали сидр

— вторые — эликсир из купороса (серной кислоты)

— третьи — уксус

— четвертые — морскую воду

— пятые — пасту из чеснока, горчицы, черной редьки, мирровой смолы

— шестые — по 2 апельсина и 1 лимону в день

Причем цитрусовые попали в исследование совершенно случайно

Еще одна группа моряков служила контрольной группой, за ней велось наблюдение.

Результат был заметен уже через 6 дней: моряки, получавшие цитрусовые, почти выздоровели. Линд зафиксировал это в своем «Трактате о цинге». Однако его труд был встречен весьма скептически: понадобится ещё полвека до мирового признания открытия Линда.

Одна ошибка — десятилетия заблуждений

Итак, вернемся к витамину С и простуде. Следующая ключевая фигура — Лайнус Полинг, дважды лауреат Нобелевской премии в области химии и ядерного разоружения. Но в кругу медиков он известен как настоящий фанат витамина С.

В преклонном возрасте он стал задумываться о том, как бы прожить дольше, искал рецепты омоложения. Однажды при публичном выступлении он сказал, что хотел бы прожить долгую жизнь, чтобы наслаждаться научными открытиями.

Волшебная таблетка не заставила себя ждать. Вскоре он получил письмо от некого доктора Стоуна, который советовал для долголетия принимать по 3 г витамина С ежедневно (это в 50 раз больше суточной нормы). Он уверял, что благодаря «аскорбинке» Полинг проживет ещё лет 25 в здравом уме и добром здравии.

Удивительно, но диплом этого «доктора» Стоуна был как минимум сомнительным — он был выдан неаккредитованным университетом, в котором обучение велось по переписке. Но что еще более изумительно, нобелевский лауреат поверил незнакомцу и стал следовать его совету. Насколько же сильным было желание заполучить «волшебную таблетку», что он не стал проверять информацию и информатора и принял всё на веру?..

Через некоторое время Полинг стал чувствовать себя «живее и здоровее»: «В частности, простуды, которыми я страдал несколько раз в год, больше не случались. Через несколько лет моя доза витамина С стала превышать рекомендованную дневную дозу в 10, затем в 20, а затем в 300 раз: теперь я принимаю по 18000 мг в день».

Об этом он в 1971 рассказал всему миру в своей книге «Витамин С и простуда», в которой советовал принимать по 3 г витамина С ежедневно, обещая, что скоро простуды уйдут в прошлое. А так как он был известным ученым, его книга разошлась огромным тиражом, стала бестселлером, его советам последовали миллионы американцев.

Затем он написал еще одну книгу «Витамин С, простуда и грипп», где обещал легкую победу над эпидемией свиного гриппа.

Единственное, что удивляет: где исследования? Почему такой заслуженный ученый, дважды нобелевский лауреат, допустил такое громаднейшее заблуждение, в коем до сих пор пребывает простой народ? После его заявления каждый второй американец стал принимать мегадозы витамина С, и это продолжается по сей день!

Далее он выпустил книгу «Витамин С и рак», утверждая, что выживаемость больных с поздней стадией рака в 3-4 раза выше при приеме аскорбиновой кислоты. Теперь он даже провел исследования, но как окажется позднее, они не соответствовали международным требованиям и были притянуты за уши. Вскоре он обратил внимание на болезни сердца, почек, печени – всех их, по его мнению, можно вылечить мегадозами витамина С.

Народ поверил, продажи витамина С рванули вверх, индустрия БАДов расцвела…

«Явилась истина и сгинула ложь»

В медицинском сообществе всегда есть два мнения: за и против. И всегда следует выслушивать обе стороны. Сторонники доказательной медицины скептически отнеслись к утверждениям Полинга и стали их проверять.

Одно за другим исследования опровергали утверждения Полинга. Тысячи добровольцев участвовали в клинических испытаниях, но профилактического или лечебного эффекта витамина в отношении простуды обнаружено не было.

В 2012 году Кокрейн объединил результаты 29 крупнейших клинических исследований и показал: профилактического эффекта аскорбинки не существует. Исключение — работающие в условиях экстремального стресса (шахтеры, полярники, профессиональные спортсмены) — у них риск простуды снижался вдвое.

Эффект витамина С в отношении рака тоже был подвергнут критике — были выявлены серьезные нарушения и недостатки в исследованиях Полинга. Корректно выполненные эксперименты неизменно выдавали отрицательный результат.

Но Полинг не сдавался. Теперь он утверждал, что комбинация витаминов А, С, Е и бета-каротина может вылечить почти любое заболевание — от пневмонии и туберкулеза до бешенства и СПИДа. Каждое исследование, опровергавшее его заявления, он встречал яростной критикой и обвинениями в фальсификации данных. Когда его ловили с явными симптомами простуды, он утверждал, что это аллергия.

В 1993 г. у него диагностировали рак предстательной железы, от которого он и скончался. Еще раньше рак желудка был обнаружен у его супруги. Не оправдал надежды супругов горячо любимый витамин С…

Что же там с раком?

Вопреки надеждам Полинга, витамин С не улучшает течение онкологических заболеваний. И даже, возможно, повышает их вероятность.

Так, в 2009 году в журнале Национального Института рака (США) вышла интересная статья. В ней оценивалось влияние трех антиоксидантов — бета-каротина (предшественник витамина А), витамина С и витамина Е на различные виды рака. А точнее, их биодобавок. Как по отдельности, так и совместно. Если говорить вкратце:

— нет значимого влияния добавок с антиоксидантами на улучшение течения рака

— у людей, принимавших мегадозы витамина С (500 мг), риск возникновения рака был на 11% выше, а смертность от рака на 28% выше, чем у контрольной группы (тех, кто принимал плацебо)

— у принимавших витамин С рак груди возникал в 1,1 раза чаще, рак легких — в 1,8 раза чаще, рак поджелудочной — в 2,3 раза чаще

— у женщин с нормальным или недостаточным весом риск смертности от рака при приеме витамина С возрастал в 2 раза

В двух словах: пить добавки с витамином С при онкологии как минимум бесполезно, а вот обратный эффект — развитие рака — вполне возможен.

Запретная пилюля

В 1996 году в Норвегии был принят закон, который запрещал продавать капсулы, содержавшие мегадозы аскорбиновой кислоты. За Норвегией последовали Финляндия и Германия. В этих странах запретили рекламу витаминов и перевели витамины из разряда пищевых добавок в разряд лекарств.

Это серьезно возмутило производителей витамина С, и они обратились в Европейский суд. Рассмотрение проблемы длилось несколько лет. 12 июля 2005 года суд вынес решение, которое Лондонская газета «Таймс» назвала «отравленной пилюлей». Продажа мегадоз витамина С была запрещена на всей территории Европейского союза.

В 2008 году сам Институт Полинга был вынужден признать отсутствие серьезных эффектов после приема мегадоз витамина С.

Подведем итоги

Теперь вы знаете историю витамина С и можете сами принять взвешенное решение: принимать ли его при простуде, раке или других болезнях. Одно могу сказать точно: разнообразный рацион, тарелка с фруктами, овощами и злаками никогда не будет лишней.

Подчеркну, что в статье речь шла именно о добавках — БАДах. Именно о мегадозах. Но сами продукты, богатые витаминами, ограничивать не стоит (если нет других противопоказаний), поскольку организм всегда усваивает лишь определенный процент.

Именно поэтому, если уже есть недостаток витамина, то только продуктами его не компенсировать — нужное нам количество просто не всосется в ЖКТ. Это относится не только к витаминам, но и ко многим другим веществам, тому же железу, например. С едой передоза не бывает, но если есть дефицит, то одной едой не восполнишь, нужны добавки — лекарства, не БАДы.

Нет, мне не платят за рекламу, как не платят и за антирекламу.

Однако хочу отметить, что по данным аудита, который провела компания DSM Group, с января по сентябрь 2018 г. в России прибыль от продаж БАДов составила 38,6 млрд руб.

Хороший бизнес, не правда ли?

Будьте здоровы и не болейте!