В Чехии полиция начнет наказывать жителей за публичную демонстрацию и распространение знака Z в контексте поддержки вторжения России в Украину, сообщает портал Seznam Zprávy. За нарушение будет грозить тюремное заключение.

«Наша правовая система не содержит списка запрещенных символов, всегда важен контекст. Правоохранительные органы преследуют не само использование символов или букв, а конкретные действия и намерения, — пояснила пресс-секретарь чешского МВД Гана Мала. — В настоящее время мы совместно с прокуратурой готовим соответствующее методическое пособие для следователей».

Ранее о появлении в чешских городах людей, носящих наклейки с символом Z, сообщил фотограф и пресс-секретарь пардубицкой муниципальной полиции Йиржи Сейкора. Соответствующее фото он опубликовал в своем Twitter. На нем символика видна на чемоданах мужчины, приехавшего в город Пардубице.

Пресс-секретарь чешского МВД, комментируя эту ситуацию, заявила, что в данном случае владельца чемоданов привлечь к ответственности невозможно, поскольку его мотивы неясны, а символы на чемоданах могут означать что угодно. Однако если люди в соцсетях начнут выражать свою поддержку вторжению России в Украину либо военной политике Владимира Путина, то по факту может быть возбуждено уголовное дело.

Ношение подобной символики может трактоваться как нарушение статей «одобрение захватнической войны и преступлений против мира» или «отрицание, одобрение, оправдание преступлений против человечности или военных преступлений», которые предусматривают от полугода до трех лет тюрьмы.

Символ Z используется российскими властями и консервативными СМИ в поддержку вторжения в Украину. Помимо прочего, буквы Z и V наносят на российскую технику. В российском Минобороны публично поясняли, что латинская буква Z означает «за победу», а V — «сила в правде» и «задача будет выполнена», однако в реальности это, скорее всего, знаки для индентификации той или иной группировки войск, в том числе с воздуха.

Ранее TRT на русском сообщал, что в столице Кыргызстана за наклейки с этими символами на автомобили начали штрафовать владельцев машин. «Согласно закону, налагается штраф в 5,5 тысячи сомов [около $57], а машина водворяется на штрафстоянку, — поясняли представители властей. — На авто запрещается наносить наклейки, не имеющие соответствующих разрешений и лицензий».