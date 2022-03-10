После начала войны в Украине Евросоюз решил «резко» увеличить расходы на оборону, пишет Reuters со ссылкой на проект декларации лидеров стран союза по итогам саммита, который пройдет 10-11 марта. Такое решение было принято из-за того, что ЕС хочет стать более независимым от США в плане обороны, сообщает издание. Также среди планов союза снижение зависимости от энергоресурсов из России и переход на самостоятельное производство микропроцессоров, некоторых лекарств и продуктов питания.

«Столкнувшись с растущей нестабильностью, стратегической конкуренцией и угрозами безопасности, мы решили взять на себя больше ответственности за свою защищенность и принять новые решительные шаги к выстраиванию европейского суверенитета, сокращению нашей зависимости и разработке новой модели роста и инвестиций до 2030 года», — говорится в декларациях.

В прошлом году Евросоюз выделил в отдельный раздел программы бюджета союза на 2021-2027 годы, тогда на военные цели предполагалось выделить почти €13,19 млрд — всего 1,2% от общего объема программы. В тот момент запланированные расходы на оборону оказались самой маленькой статьей расходов, так как союз привык в течение десятилетий полагаться на США как гарант безопасности.

Тогда экс-президент США Дональд Трамп активно критиковал союзников по НАТО за маленькие, по его мнению, расходы на оборону. В январе 2021 года то же государствам советовал генсек НАТО Йенс Столтенберг, который тогда связал свои советы с угрозами терроризма, агрессией со стороны России и подъемом Китая.

Ранее страны Евросоюза вместе с Великобританией, США и Канадой ввели санкции против России из-за вторжения в Украину. Российский президент Владимир Путин назвал эти ограничения нелегитимными. Среди прочих ограничений, Россия была отключена от обслуживания платежными системами Visa и Mastercard, также ее покинули либо приостановили свою деятельность десятки крупнейших иностранных компаний.

В начале марта бывший главнокомандующий объединенными силами НАТО Джеймс Ставридис заявлял, что Путин — лучшее, что случилось с альянсом за десятилетия. «Я провел четыре года в качестве Верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО. На каждой конференции, каждой встрече высокопоставленных официальных лиц НАТО я искал путь к канцлеру Германии Ангеле Меркель и министру обороны Урсуле фон дер Ляйен, — говорил он. — Я говорил им, что они должны увеличить расходы на оборону, но так ничего и не добился за четыре года. Путину удалось сделать это за 48 часов».