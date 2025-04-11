Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан принял участие в пресс-конференции, состоявшейся по итогам заседания Комитета министров Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств, проведенного на тему «Двухгосударственное решение и устойчивый мир на Ближнем Востоке».

Хакан Фидан заявил, что на сегодняшних заседаниях обсуждались гуманитарная ситуация в Газе, усилия по восстановлению режима прекращения огня и происходящее на оккупированных территориях.

Фидан сообщил, что была дана оценка региональным последствиям нарастающей агрессии Израиля. Обсуждались шаги, которые международное сообщество может предпринять для достижения устойчивого мира и реализации двухгосударственного решения.

Министр подчеркнул, что необходимо как можно скорее обеспечить устойчивое прекращение огня. Он заявил: «Мы поддерживаем процесс прекращения огня, который возглавляют Катар, Египет и Соединенные Штаты. Поставка гуманитарной помощи в Газу должна быть незамедлительно обеспечена и происходить без перебоев. Мы отвергаем любые планы, направленные на принуждение палестинцев к покиданию своей родины. Мы поддерживаем план восстановления Газы, принятый Лигой арабских государств. Мы поддерживаем создание независимого и суверенного палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме на основе границ 1967 года. Мы призываем международное сообщество оказать всестороннюю поддержку для установления мира».

Фидан отметил, что происходящее в Палестине также подрывает международное право и универсальные ценности. Он добавил: «Агрессивное поведение Израиля вызывает нестабильность на региональном уровне и беззаконие на глобальном. Однако насилие, которое Израиль применяет к палестинцам на протяжении 80 лет, не дало результатов. Палестинцы не покинули свою родину. Они не отказались от своего дела. Мы уверены, что палестинцы будут жить под крышей собственного государства в мире и спокойствии».

Фидан подчеркнул, что двухгосударственное решение будет гарантией безопасности и для Израиля. Он продолжил: «Мы отсюда призываем Израиль немедленно объявить о прекращении огня и примириться с палестинцами. Мы, как Турция, продолжим поднимать проблемы наших палестинских братьев на всех платформах. Сегодня во второй половине дня на Анталийском дипломатическом форуме также состоится множество заседаний, посвященных Палестине. Еще раз благодарю всех уважаемых участников».