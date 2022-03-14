Уже в апреле могут состояться испытания тяжелого ударного робота «Штурм», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Этот комплекс, состоящий из нескольких машин, включает в себя мобильный пункт управления, тяжелого робота с гладкоствольным укороченным орудием диаметром 125 миллиметров и робота с реактивными огнеметами «Шмель», спаренными 30-миллиметровыми автоматическими пушками и блоком 220-миллиметровых термобарических неуправляемых реактивных снарядов. Такие машины создаются на базе танков Т-72Б3.

«С апреля на УВЗ планируется проведение предварительных испытаний первого опытного образца тяжелого ударного робототехнического комплекса «Штурм», который создается на базе шасси танка Т-72», — рассказал источник РИА «Новости». Ожидается, что в ходе испытаний будет проведена стрельба по испытательным мишеням, в том числе из 125-миллиметрового укороченного орудия.

Ожидается, что боевые машины комплекса «Штурм» будут иметь высокий уровень защиты от противотанковых средств, а укороченное орудие калибра 125 миллиметров с так называемой сниженной баллистикой предназначено для действий на ближних дистанциях в условиях городского боя.

Журнал «Популярная механика» сообщал, что танк Т-72, на основе которого был создан «Штурм», был разработан в СССР в 60-70-е годы, в производстве находился до 2005 года, а на вооружении российской и зарубежных армий стоит до сих пор. Послевоенный советский средний и основной танк стал самым массовым танком второго поколения — общий тираж бронемашин составляет около 30 тыс. единиц.

Осенью 2021 года TRT на русском писал об испытаниях ударных роботов «Маркер» в России. Тогда пять робототехнических платформ, из которых три были на колесном шасси и две на гусеничном, действовали в автономной группе. В автономном порядке без участия человека она решали задачи по распределению целей в группе, выхода на оптимальные огневые позиции, самостоятельно реагировали на оперативное изменение боевой обстановки и обменивались целеуказаниями, сообщали СМИ.

Также роботы самостоятельно вели разведку за счет установленной на их борту аппаратуры и средств технического зрения. «За счет воздушных дронов существенно повышаются количественные и качественные показатели разведки», — сообщал источник в оборонно-промышленном комплексе.