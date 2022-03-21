С начала российской военной кампании в Украине Иран и сирийский режим пошли на интенсификацию контактов в сфере безопасности. Глава Управления национальной безопасности Али Мамлюк нанес 27 февраля редкий визит в Тегеран, где ему удалось провести переговоры с президентом Эбрахимом Раиси и главой Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани. Аналитический центр «Джусур» выдвинул предположение, что обсуждалось возможное влияние украинских событий на регион и необходимость усилить координацию.

Вероятно, та же тема была затронута в ходе состоявшейся 2 марта поездки в Дамаск Фалеха аль-Файяда, лидера базирующейся в Ираке военной организации «Хашд аш-Шааби», которая считается преимущественно инструментом иранского влияния.

Эксперты полагают, что с командиром шиитских формирований сирийский режим обсуждал ситуацию в Заевфратье и необходимость ослабить позиции курдской радикальной группировки ОНС/РПК, на которую привыкла опираться американская сторона. Отдельный вопрос — функционирование КПП между Сирией и Ираком.

Исследователи «Джусур» полагают, что Тегеран хотел бы увеличить активность и, возможно, концентрацию шиитских боевиков в тех районах, на которые претендуют радикалы из ОНС/РПК. Не исключено, что в целях диверсионной работы против американских объектов. В Пентагоне, как кажется, просчитывают такой сценарий после ударов Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) по Эрбилю. Арабские издания фиксируют, что Вашингтон за эти дни попытался усилить присутствие в зонах своей ответственности в Заевфратье.

Но военной сферой возросшие аппетиты Ирана не ограничиваются. Неслучайно в ходе переговоров с Мамлюком официальные лица Исламской Республики призвали к скорейшей реализации двусторонних экономических меморандумов о взаимопонимании в секторах энергетики, сельскохозяйственной продукции и транспорта. Не исключено, что готовящийся к выходу из-под международных санкций Тегеран пытается «забронировать» себе место в проектах на сирийской арене, рассуждают аналитики.

Странные перемещения

В течение всего прошлого месяца исследователи наблюдали, как Тегеран расширил усилия по переброске вооружений, разведывательных систем, средств ПРО и дронов с иракской территории в Сирию и Ливан. Есть гипотеза, что косвенным фактором стало ослабление российско-израильской координации. Иначе, как объяснить то, что шиитские формирования, на которые опирается сирийский режим, беспрепятственно активизировались и в южных провинциях республики — Дераа и Сувейде. Доказательством тому стала ситуация с наркотрафиком в Иорданию.

ВС Хашимитского королевства сообщили, что с начала года им удалось изъять 17, 3 тыс. упаковок гашиша и более 16 млн таблеток каптагона, следовавших из Сирии. Полковник Зайд аль-Даббас отметил, что это бьет все показатели 2021 и 2020 годов. По официальным данным, в первые месяцы этого года иорданским силам безопасности удалось устранить 30 сирийских контрабандистов. «Самое опасное, что мы заметили в последнее время, — это присутствие вооруженных формирований рядом с торговцами», — сказал представитель ВС.

Параллельно проиранские боевики ведут работу по передислокации в разных районах Сирии. Тенденция на «переезд» со старых аванпостов, как замечает саудовская Asharq al-Awsat, была замечена в Заевфратье — в Дейр эз-Зоре и Ракке. «Необычные перемещения» были зафиксированы в Пальмире, а также в некоторых пунктах сельской местности Хомса. Аналогичные манипуляции проводились в окрестностях Дамаска и вблизи границы с Ливаном. Впрочем, газета считает, что это нужно рассматривать в одном контексте с атаками на Эрбиль.

Новая эра

Утверждать, что активизация проиранских сил была инициирована в связи с боевыми действиями в Украине, нельзя. Еще в ноябре представители израильского разведывательного сообщества заявили о том, что Иран пытается переформатировать маршруты поставок современного оружия в Ливан и использовать те пути транзита, которые прилегают к российским военным объектам, чтобы сдерживать бомбардировки со стороны Израиля. Удары ЦАХАЛ в непосредственной близости от Хмеймима показали, что эта тактика не сработала.

В январе газета Washington Post отмечала, что Тегеран по-прежнему считает своим приоритетом закрепить влияние на северо-востоке Сирии, где он усилил многостороннюю кампанию по завоеванию поддержки местного населения. «Иранцы хотят сформировать лояльную себе народную базу на случай, если им когда-нибудь придется уйти», — цитировало издание Аммара аль-Хамада, сирийского аналитика, который специализируется на племенных вопросах.

То, что американские военные объекты в Сирии на протяжении последних месяцев становятся мишенью для проиранских формирований, только подтверждает тезис о произошедших сдвигах в тактике Тегерана. Смелое нападение на базу в ат-Танфе, которое произошло в октябре прошлого года, было интерпретировано американскими исследователями как недвусмысленная попытка администрации Эбрахима Раиси послать сигнал о том, что ее приход к власти означает наступление новой эры в сфере безопасности.

Обещание иранцам

Не исключено, что усиление проиранских сил может быть отчасти выгодно России. Особенно это касается южных провинций Сирии. Как заявил военный аналитик Асаад аль-Зуби, Москва использует присутствие иррегулярных формирований вблизи Голанских высот для того, чтобы оказать давление на Израиль в связи с его попыткой сохранить нейтралитет на фоне украинского кризиса. Так, по его словам, 12 марта Россия дала разрешение на то, чтобы в патрулировании Голан с сирийской стороны приняла участие иранская военная техника.

Аль-Зуби утверждает, что российские официальные лица встречались с иранскими коллегами в начале военной кампании в Украине и дали им обещание, что системы ПВО обеспечат защиту всех парамилитарных элементов в Сирии. Отчасти это объясняет то, почему за последний месяц ЦАХАЛ неохотно использует авиацию в своих трансграничных атаках. По оценкам центра «Джусур», израильская сторона перешла на использование наземных систем.

Исследователи считают, что продолжение российской экспансии в Украине может привести к постепенному снижению интереса Кремля к сирийской арене. Иран вряд ли упустит эту возможность, чтобы укрепить и расширить свое влияние в различных сферах, считают в «Джусуре». А ожидающееся восстановление ядерной сделки и выход из-под международных санкций могут только подогреть аппетиты Тегерана, теперь, похоже, окончательно убежденного в том, что с него сняли ярлык самого «плохого парня» на мировой арене.