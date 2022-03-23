Фарман Салманов — именно так зовут первооткрывателя крупнейших российских месторождений нефти в Западной Сибири.

Родился Фарман Курбан оглы в 1928 году в горном селении Морул Шамхорского района тогдашней Азербайджанской ССР. Мальчику пришлось рано повзрослеть, ведь он, будучи старшим ребенком в семье, стал опорой матери в воспитании своих младших братьев и сестер после ареста отца в 1937 году.

Голые склоны гор вокруг селения предрасполагали к изучению разных слоев и каменных пород, так что маленький Фарман с детства полюбил геологию. А интерес к Сибири Фарману привил его дед — Сулейман Нагды оглы Салманов. Он был осужден и приговорен к двадцатилетней ссылке еще во времена Российской империи.

Находясь в ссылке в Сибири, он участвовал в русско-японской войне 1905 года и за проявленную храбрость получил награду и был освобожден, после чего женился на русской сибирячке Ольге Иосифовне, принявшей мусульманское имя Фируза, и вернулся со своей семьей на родину. Как позднее вспоминал сам Фарман Салманов, рассказы деда о Сибири привили мальчику тягу к тем далеким краям, которые он мог видеть лишь в своем воображении.

Еще одним человеком, оказавшим большое влияние на выбор будущего призвания Фармана Салманова, стал тогдашний министр нефтяной промышленности Николай Константинович Байбаков. В интервью Наталье Лебедевой для «Российской газеты» Фарман Курбан оглы рассказал:

«Когда учился в 8-м классе, к нам в Шамхор приезжал Николай Байбаков, министр нефтяной промышленности СССР. По-русски я говорил немного лучше своих сверстников, поэтому мне поручили рассказать высокому гостю о школе.

В конце встречи он обернулся и спросил, кем я хочу быть. Я ответил: «Нефтяником». Он похвалил мой выбор и сказал: «Нефть — будущее нашей страны». Эта встреча была судьбоносной. Когда после института меня отправляли работать в Баку, я написал письмо Байбакову с просьбой о переводе в Сибирь. В результате меня вызвали в Москву, а оттуда направили в Кузбасс и даже деньги на билет выдали».

В 1947 году он оканчивает среднюю школу, а в 1949 году поступает на геологоразведочный факультет Азербайджанского индустриального института по специальности «горный инженер-геолог». После окончания университета в 1954 году, он, вопреки своему желанию, был направлен искать нефть в Кузбассе, несмотря на то, что и практику он проходил в Сибири, и дипломную писал о нефти в Сибири. Всё дело в том, что тогда в руководстве страны никто не верил, что в Сибири можно найти нефть, а ко всем наработкам Фармана Салманова относились со скепсисом.

В период с 1955 по 1957 годы Салманов работал начальником Плотниковской и Грязненской нефтегазоразведочных экспедиций в Кемеровской и Новосибирской областях. Но душа его всегда тянула на Север, и он в свободное от работы время направляется туда, смотрит места для возможной разведки и просит начальство направить в район Среднего Приобья хотя бы одну экспедицию во главе с ним самим, тем более, что поиски нефти в Кузбассе оказались безрезультатными. Но никакие обещания найти нефть не смогли убедить руководство.

Тогда Фарман Салманов решил пойти на риск и в 1957 году собрал 20 семей добровольцев из числа своих подчиненных, которые погрузили на баржи буровой станок, свои разобранные дома, два трактора и походные койки. Наконец, 18 августа от причала села Ивановка Кемеровской области караван из семи барж отошел вниз по реке Томь.

Добровольцев ожидал долгий путь на север, в Сургут. А еще их ждала безвестность, так как по сути дела их отъезд мог быть расценен как самовольный побег с плановой работы.

Фарман Салманов приказал радисту отключить связь, дабы начальство не узнало, что они уплыли, и не развернуло их обратно. Понятно, что в условиях жесткой командной экономики подобное не сулило для 26-летнего геолога ничего хорошего. Против Фармана Салманова было возбуждено уголовное дело, его хотели исключить из партии, однако за своего лидера вступился коллектив, который приехал с ним.

Они написали коллективное письмо, пригрозили коллективной забастовкой, в результате чего вопрос был закрыт. Наверху решают не поднимать скандал, и летом 1958 года вышло решение о перебазировке экспедиции из Кузбасса в Сургут. Позднее Фарман Курбан оглы вспоминал:

«Шуму было много, мы же связь отключили. С должности меня хотели снять. Но в конце концов разрешили остаться. Сначала ютились на вокзале вместе с женами и детьми».

В том же году была создана Сургутская нефтеразведочная экспедиция. Ее начальником назначили Ф. К. Салманова, главным инженером стал А. И. Горский. В начале 1958 года в Сургутском Приобье уже работало несколько сейсмических партий. А в 1959 году их переподчиняют Тюменской области, что очень помогло в организации работ.

Несмотря на все трудности и проблемы, в начале шестидесятых рабочие продолжали бурение скважин на Юганской, Сургутской и Ермаковской площадях, испытывалась Мегионская площадь. Вся команда Фармана Салманова, не обращая внимания на сомнения скептиков, была уверена в том, что нефть будет найдена изо дня на день.

И 21 марта 1961 года это наконец случилось! Скважина в Мегионе первой дала фонтан нефти. Вот как сам Ф.К. Салманов вспоминал об этом событии:

«А 21 марта 1961 года, на мой любимый азербайджанский праздник — Новруз-байрам, первая скважина в районе селения Мегион дала фонтан нефти. Я прыгал и кричал: «Мы победили!».

Всем тем скептикам, что писали о невозможности нахождения нефти в Западной Сибири Салманов отправил письма одного содержания: «В Мегионе получен фонтан нефти дебитом 200 тонн. Вам это ясно? Приветом, Салманов».

Оппоненты сослались на природную аномалию, утверждая, что через пару недель найденный бассейн иссякнет, но в это время Фарман Курбан оглы нашел нефть и в районе Усть-Балыка, что окончательно подтвердило все прогнозы этого выдающегося геолога — они стоят на огромном нефтяном месторождении! После того, как из Усть-Балыкской скважины забил фонтан, Салманов отправил начальству радиограмму: «Скважина лупит по всем правилам», а самая дерзкая телеграмма пришла генсеку Н. С. Хрущеву: «Я нашел нефть. Вот так, Салманов».

Именно так был открыт Западно-Сибирский нефтегазоносный бассейн, являющийся крупнейшим бассейном мира! Именно нефть и газ из этого бассейна долгие годы формировали значительный объем экономики СССР, а после и России.

Сегодня на территории Западной Сибири добывается 70% российской нефти, что является самым главным ресурсом для экономики страны. Сам Салманов сравнивал открытие сибирской нефти с полетом Гагарина в космос.

Фарман Салманов посвятил 50 лет своей жизни нефтегазовой отрасли Советского Союза и Российской Федерации, открыл или участвовал в открытии более 100 гигантских месторождений нефти и газа. К числу таких крупных месторождений относятся Мамонтовское, Мегионское, Правдинское, Усть-Балыкское, Сургутское, Уренгойское, Ямбургское и др.

С 1978 по 1987 год Салманов возглавлял Главтюменьгеологию Тюменского областного управления по разведке нефти и газа. В 1987-1991 годах работал первым заместителем министра геологии СССР. По его словам, он был вынужден уйти в отставку, потому что отказался участвовать в приватизации предприятий министерства.

После распада СССР он занимается разведкой нефти и газа в Калмыкии. До своей смерти он работал советником президента российской газовой компании «Итера». Всего за свою карьеру он открыл или участвовал в открытии более 130 месторождений.

Фарман Салманов также был доктором геолого-минералогических наук, членом-корреспондентом Российской академии наук, автором более 160 монографий и научных работ. Избран почетным гражданином Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, города Сургута и штата Техас.

Скончался Фарман Курбан оглы 31 марта 2007 года в Москве, где и был похоронен.

Фарман Курбан оглы Салманов внес неизмеримый вклад в развитие Северо-Западной Сибири, основывая города, к примеру Нижневартовск, и приводя к процветанию уже существовавшие селения, такие как Сургут и Мегион. Сложно переоценить роль Фармана Салманова для Сибири, в частности и России в целом.

С мая 2019 года российский аэропорт Сургут носит имя выдающегося азербайджанского геолога Фармана Салманова. Решение об этом было подписано президентом РФ Владимиром Путиным в рамках указа «О присвоении аэропортам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством».

Указ президента России был основан на результатах голосования о присвоении почти 50 аэропортам имен выдающихся людей из списка Великих имен России. Кандидатура Фармана Салманова, победившего в Сургуте, набрала почти 60 процентов голосов.

9 июля 2019 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об увековечении памяти Фармана Салманова. Также, согласно данному распоряжению, была учреждена «стипендия имени Фармана Салманова» для двух особо одаренных студентов Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности. По распоряжению президента также решено воздвигнуть памятник Фарману Салманову в Шамкире и присвоить имя Фармана Салманова школе в Шамкирском районе, где учился Фарман Салманов.

События жизни и личность Фармана Салманова стали основой для художественного кинофильма «Стратегия риска», снятого в 1978 году, и образа его главного героя — Фарида Аскерова.