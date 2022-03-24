Директор вещания на русском языке телеканала RT Антон Красовский за полгода потратил в «Яндекс.Еде» более полмиллиона руб. — 532 тыс. Это следует из данных слитой базы клиентов сервиса, пишет Medialeaks.

Также издание сообщает о тратах на еду предположительно работника Храма Христа Спасителя. Согласно данным базы, предположительно священник с никнеймом Змей Горыныч Fantomas потратил за полгода в «Яндекс.Еде» около 124 тыс. руб.

Medialeaks сообщает, что комментатор с никнеймом Roni изучил и заказы, сделанные из здания Администрации президента РФ — судя по всему, один из сотрудников потратил на доставку от «Яндекса» примерно 172 тыс. руб.

Ночью 23 марта ссылка на слитую базу клиентов «Яндекс.Еды» начала распространяться в Telegram-каналах. Первыми ее опубликовали авторы канала Save Russian Data.

С помощью номера телефона или фамилии на сайте можно было найти контакты заказчиков сервиса — имя, под которым человек зарегистрирован на сайте или в приложении, адрес, электронную почту и номер телефона. В режиме просмотра карт России, Беларуси и Израиля видны местоположение, из которого клиент делал заказ, и сумма доставок за полгода.

Роскомндазор составил протокол в отношении «Яндекс.Еды» из-за нарушения законодательства о персональных данных, доступ к базе был заблокирован. Представители сервиса отрицали информацию о новой утечке данных, которая появилась в некоторых СМИ.

Красовский, известный своими скандальными высказываниями, ранее поддержал вторжение в Украину. Он заявил, что Россия не может допустить, чтобы прямо у ее городов-миллионников стояли боеголовки НАТО. «Мы не хотим, чтобы была война на Украине. Россия хочет уладить вопрос быстро, эффективно и с минимальными потерями, — сказал он. — Войска уничтожают только технику ВСУ, а не людей. Мы хотим покоя не только в России, но и на Украине. Мы не хотим, чтобы президента Украины выбирали на Майданах». В эфире RT он также предлагал сажать и топить в Мойке людей, протестующих против действующего в России режима.

После того, как против него ввели санкции ЕС, Красовский сжег страницу своего загранапаспорта с американской визой.