Российский Минздрав сообщил о планах найти замену иностранным лекарственным препаратам на случай ухода их производителей с рынка страны. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо НМИЦ радиологии Минздрава.

В письме говорится, что вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минздраву провести с главными внештатными специалистами «разъяснительную работу» о возможных заменах препаратов, «не производимых в России и дружественных странах».

Письмо о поисках возможных аналогов лекарств адресовано руководителям органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья субъектов ЦФО, ПФО, СКФО и другим специалистам. В списке адресатов 94 главных внештатных специалиста Минздрава (в том числе детские) — от главного внештатного специалиста по первой помощи до пластического хирурга и специалиста по репродуктивному здоровью мужчин. НМИЦ направляет коллегам информацию о возможных заменах иностранных препаратов на «аналогичные».

НМИЦ радиологии подготовил перечень из 39 наименований противоопухолевых лекарств, которые могут оказаться в дефиците, однако предложенные замены все равно «отбрасывают медицину на 20 лет назад», и не все из них равнозначны даже по показаниям, говорится в публикации. При этом представители иностранных фармкомпаний заявили «Коммерсанту», что поставки лекарств, в том числе упомянутых в документе, продолжаются в полном объеме.

«Чтобы регионы в случае, например, нарушений логистики заранее знали, каким образом лучше произвести временную замену», — пояснили цель рассылки письма в Минздраве.

Также необходимость заменить какую-либо часть международных непатентованных наименований (МНН) в госзакупках может быть вызвана ростом цен на импортные препараты, говорят в ведомстве.

Ранее TRT на русском писал о последствиях в сфере здравоохранения, связанных с санкциями из-за войны в Украине. Из-за них иностранные компании отказываются исследовать лекарства в России, а российские фармкомании предупреждают о неизбежном росте цен на свой ассортимент. Также реальную тревогу вызывают у врачей онкобольные, которые лечатся за свой счет. Медики не понимают, как будет работать ОМС, чьи тарифы на новые цены не рассчитаны. «На одной чаше весов — отношение к стране, а на другой — человеческая жизнь. Я считаю, что правильнее выбрать человеческую жизнь», — говорил тогда гендир «Нанофармадевелопмент» Орест Ибрагимов.

17 марта стало известно, что крупные международные фармацевтические компании из-за событий на Украине не будут проводить новые клинические исследования своих препаратов в России. Среди них, в частности, — американские Pfizer, AbbVie, Lilly, MSD и французская Sanofi.