Анализируя статистику убитых и плененных в Украине российских военнослужащих, известный расследователь Христо Грозев обратил внимание на то, что значительная часть из них принадлежит к «неславянским этническим группам». Учитывая то, что, по распространенному мнению, русские составляют в России порядка 80% населения, из подмеченной Грозевым закономерности можно сделать два вывода. Либо Кремль специально бережет русских и бросает в топку войны нерусских, как принято считать среди представителей национальных движений в республиках РФ. Либо реальная доля русских в России значительно ниже декларируемых 80%, по крайней мере, среди молодых мужчин, пригодных к несению воинской службы.

Так или иначе, но очевидно, что Кремль прилагает немалые усилия для мобилизации на российско-украинскую войну выходцев в первую очередь из республик Кавказа, отличающихся и лучшей, чем в остальной России, рождаемостью, и лучшим по сравнению со среднероссийским физическим состоянием молодежи.

Элементами такой мобилизации можно считать и обращение Путина, в котором он заявил: «...я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш...», и проведение выездного заседания Совета Безопасности России в Грозном, и активные медийно-вербовочные мероприятия в кавказских республиках. В числе последних можно отметить и массированный пиар участия в войне Рамзана Кадырова и его подчиненных, и ту кампанию вербовки на войну, которая ведется среди здоровой кавказской молодежи через спортивные клубы и мечети.

К слову, о мечетях и тех, кто в них работает. 16 марта 2022 года во Владикавказе состоялась всероссийская научно-практическая конференция «Духовное служение и социальная миссия религиозных организаций в контексте формирования общероссийской гражданской идентичности». Ее итогом стало принятие представителями ряда официальных российских мусульманских организаций совместного заявления с претензией на богословское обоснование войны в Украине как «джихада» для мусульман. Среди тех, кто поставил подписи под этим заявлением, — председатель Центрального Духовного Управления Мусульман России Талгат Таджутдин, председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев, муфтий Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов, муфтий Татарстана Камиль Самигуллин, муфтий Башкортостана Айнур Биргалин, муфтий Северной Осетии Хаджимурат Гацалов, заместитель муфтия подчиненного российской администрации аннексированного Крыма и Севастополя Ассадуллах Баиров.

Не только казенные религиозные деятели, но и некоторые популярные проповедники, эксперты, коучеры и блогеры, претендовавшие на роль лидеров мнений российских мусульман, либо прямо, либо косвенно поддержали войну против Украины и против своих единоверцев, живущих в ней. В их числе Шамиль Аляутдинов, Руслан Курбанов, Расул Тавдиряков, Сулейман Полищук и другие.

Против своих интересов

Такая мобилизация выглядит предельно гротескно и абсурдно по двум причинам.

Во-первых, мусульман вербуют воевать за режим, который последовательно вел исламофобскую политику. Причем, не в качестве эксцесса, а исходя из его идеологии, проявлением которой была поддержка исламофобских сил и практик во всем мире, начиная с действий Китая и Мьянмы по отношению к уйгурам и рохинья, заканчивая исламофобскими силами на Западе.

Во-вторых, мусульмане вербуются на войну, которая не раз обосновывалась необходимостью «возврата исторических русских земель», «воссоединения русского народа», «защиты православных верующих и святынь». Целью этой войны, по мнению ее идеологов, должно стать включение в состав России (в той или иной форме) нескольких десятков миллионов православных славян, что, помимо прочего, компенсирует падение в ней численности русских и станет противовесом ее демографической «исламизации».

Иначе говоря, мусульмане России должны воевать прямо против своих интересов, причем не просто за сохранение своего угнетенного положения, но и за его дальнейшее ухудшение в долгосрочной перспективе.

Что касается мусульман Украины, то им неизбежность ухудшения их положения в случае победы России объяснять не надо. Они это могли воочию наблюдать за восемь лет, прошедших с момента перехода Крыма под фактический контроль России с переносом в него действия ее законодательства и исламофобских практик. В частности, члены многих исламских организаций, свободно действовавших в правовом поле Украины, обнаружили, что в России они являются «запрещенными», как и распространяемая ими литература. Помимо неединичных случаев пропажи таких людей без вести, что нередко случается в России, десятки из них были осуждены за свою деятельность на двузначные сроки.

За свои интересы

Надо понимать, что Украина — это страна, в которой свободно открывались независимые от государства исламские ассоциации и центры, издавалась исламская литература, десятки наименований которой официально запрещены в России и в городах которой мусульмане могли ставить палатки и раздавать прохожим исламские брошюры, что прямо запрещено в России по законам Яровой. К слову, «лакец, дагестанец, чеченец и ингуш» Путин даже в своем «обращении к нации» от 22 февраля 2022 года, предшествовавшем началу войны с Украиной, не преминул указать, что в Крыму Украина опирается против России в том числе на «исламских экстремистов». И строго формально он прав, ведь Украина официально ставит вопрос о преследовании в оккупированном Крыму тех ее граждан мусульманского вероисповедания, которые по российским правилам квалифицируются как экстремисты, хотя в украинском правовом поле могли свободно существовать и действовать.

Учитывая все это, активная защита своей страны, а по сути и своей свободы вероисповедания многочисленными мусульманами Украины удивления не вызывает — в отличие от позиции тех считающих себя мусульманами россиян, которые идут воевать против нее. В рядах защитников Украины помимо мусульман — обычных служащих ее вооруженных сил, участники мусульманского капеланства, добровольческий отряд Исы Акаева (сотня «Крым» во время войны 2014 года), участники исламо-христианского батальона «Братство». Их голосом является муфтий Украины Саид Исмагилов, в своих обращениях указывающий не только на то, что мусульмане этой страны обладают максимально возможной в условиях светского общества свободой вероисповедания, но и на то, что в России они ее не имеют и подвергаются систематическим репрессиям.

Об этом же говорят и те лидеры мнений российских мусульман, которые были вынуждены покинуть свою страну как раз из-за политики российских властей и силовых структур в отношении ислама. Их рупором являются сайт «Голос Ислама» и сеть аффилированных с ним пабликов в соцсетях с аудиторией в десятки тысяч подписчиков, а также ряд ютуб-каналов и телеграм-каналов, которые ведут выдавленные из России мусульмане, живущие в мусульманских странах, Европе и, разумеется, самой Украине. Кстати, некоторые из них уже не в первый раз были вынуждены сменить свое место жительства из-за действий российских властей.

Первый раз, когда они были вынуждены покинуть свою страну из-за репрессий, второй раз, когда они были выдавлены российскими спецслужбами из стран, в которые переехали, в Украину, третий, сейчас — когда им пришлось эвакуироваться с территорий Украины, попавших под оккупацию. Из спикеров таких мусульман, высказавшихся в противовес официозным мусульманским деятелям России, можно отметить популярного дагестанского проповедника Абу Умара Саситлинского, квалифицировавшего мусульман, идущих воевать на стороне России, как вероотступников, а борьбу за свою свободу украинских мусульман как защиту своей религии.

Линии размежевания

Раскол условно мусульманского сообщества по отношению к рассматриваемым событиям произошел не только между украинскими и российскими официальными религиозными лидерами и не только между провластными российскими мусульманскими деятелями и теми, кто был выдавлен из России, но также и внутри ряда национальных сообществ.

Одним из примеров такого раскола являются чеченцы, воюющие по разные линии фронта. Так, если российская пропагандистская машина пытается максимально медиализировать участие в боевых действиях Рамзана Кадырова и его подчиненных, то не только украинские ресурсы, но и многие российские скептики ставят характер этого участия под вопрос. Например, небезызвестный Игорь Стрелков обвинил Кадырова и его людей в том, что они не принимают участия в реальных боевых действиях, предпочитая выполнять полицейские функции в тылу у российской армии, но при этом пожинать лавры ее побед. Стрелкову вторят его украинские антагонисты, на основании анализа местонахождения телефонов Рамзана Кадырова утверждающие, что его видео якобы из под Киева были сняты, не выезжая из Грозного.

В свою очередь на стороне Украины уже воюют и готовятся воевать чеченцы, имеющие опыт войны против российских сил как на Кавказе, так и в Сирии, в частности, из батальона шейха Мансура. А такие медийные представители чеченцев, добивающихся независимости от России, как Тумсо Абдурахманов и Ахмед Закаев, ведут активную кампанию по дискредитации участия в войне Рамзана Кадырова и популяризации его чеченских противников в рядах защитников Украины.

Аналогичной выглядит и ситуация с отношением к войне в Украине сирийцев. Как известно, режим Башара Асада был одним из немногих поддержавших войну против Украины, а возможность переброски на нее нескольких тысяч асадовских «добровольцев» была несколько дней одной из заметных тем. При этом такую инициативу резко осудил оппозиционный Исламский Совет Сирии, а представители ряда сирийских повстанческих групп выразили свою солидарность с народом Украины.

Не в первый раз путинскую Россию поддержал известный своими одиозными фетвами (например, фактическим оправданием геноцида в Сребренице) Имран Хусейн, а ряд правительств мусульманских стран вроде Пакистана избрали позицию лояльного Кремлю нейтралитета. Вместе с тем, с осуждением Кремля и в поддержку Украины выступили представители даже тех кругов, от которых этого не ожидали. Это можно сказать про бывшего президента Ирана Ахмадинежада или одного из спикеров «Талибана» Мухаммада Джалала, в пику кремлевской пропаганде заявившего, что президента Зеленского в нынешней ситуации надо сравнивать не с Наджибуллой и Ашрафом Гани, а с моджахедами, сопротивляющимися иностранной оккупации.

Если говорить о западных мусульманских кругах, в пользу Кремля склоняются симпатии многих представителей афро-американского сообщества, в то время как один из ведущих европейских мусульманских ученых Абдаль Хаким Мурад выступил с лекцией, содержащей в себе исторический экскурс, сделанный с проукраинских позиций и явными симпатиями по отношению к муфтию ДУМУ «УММА» Украины Саиду Исмагилову.

Таким образом, о единстве в отношении к российско-украинской войне в условно Исламском мире говорить не приходится. При этом, если симпатии к Кремлю обычно объясняются либо прагматическими отношениями с Россией соответствующих стран, либо антиамериканскими установками некоторых западных диссидентов, то поддержка Украины в мусульманских кругах, как правило, имеет идейный и осознанный характер и основывается на понимании истинных природы конфликта и целей противоборствующих сторон.