ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Маск не оставит Украину без Starlink
Илон Маск заявил, что Starlink никогда не отключит терминалы, несмотря на разногласия с политикой Украины
Маск не оставит Украину без Starlink
Украинский военный настраивает систему Starlink на передовой, Донецкая область / Reuters
10 марта 2025 г.

Техно-миллиардер Илон Маск заявил в воскресенье, что никогда не отключит терминалы Starlink для Украины, независимо от его разногласий с политикой страны.

«Чтобы быть предельно ясным, сколько бы я ни имел разногласий с политикой Украины, Starlink никогда не отключит свои терминалы», — написал Маск на платформе X.

Он утверждает, что без Starlink линии обороны украинской армии рухнут, так как российские силы могут блокировать все остальные средства связи.

«Мы никогда не сделали бы такого или не использовали бы это как средство давления», — добавил он.

Ранее Маск утверждал, что Starlink является «основой украинской армии» и что «вся их передовая линия рухнет, если я его отключу».

Однако польский министр иностранных дел Радослав Сикорский ответил, что Польша покрывает расходы на доступ к Starlink для украинских подразделений.

Госсекретарь США Марко Рубио со своей стороны отверг опасения по поводу доступности Starlink в Украине, заявив, что никто никогда не угрожал отключить доступ.

Starlink, спутниковая интернет-служба компании SpaceX, играет критическую роль в поддержании связи в Украине с начала войны. При этом Маск, крупный союзник президента США Дональда Трампа, обвиняется во вмешательстве в европейскую политику и выборы, а также в поддержке антипатии Трампа к Украине.

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