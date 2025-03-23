Мэр Стамбула Экрем Имамоглу был арестован после задержания в среду вместе с десятками других человек в рамках коррупционного расследования.

В официальном заявлении стамбульской прокуратуры говорится: «В рамках расследований, проводимых нашей прокуратурой, дежурный суд по уголовным делам постановил арестовать подозреваемого Экрема Имамоглу по обвинениям в создании и руководстве преступной организацией, получении взяток, вымогательстве, незаконной записи персональных данных и вмешательстве в проведение тендера».

Главная прокуратура Стамбула начала расследование в отношении Имамоглу и еще 99 подозреваемых по обвинениям, включающим руководство преступной организацией, участие в преступной организации, хищение, взяточничество, особо крупное мошенничество, незаконное получение персональных данных и фальсификацию государственных тендеров.

После оформления в полицейском участке несколько подозреваемых были доставлены в суд в здании стамбульского суда в Чаглаяне, где прошли слушания. Суд постановил арестовать Имамоглу.

Имамоглу также обвиняется в участии в инициативе «городского консенсуса», которая, как утверждается, была направлена на расширение влияния террористической организации PKK/KCK в городских районах.

«В отношении подозреваемого Экрема Имамоглу, несмотря на наличие обоснованных подозрений в содействии вооруженной террористической организации, суд посчитал дополнительные меры на данном этапе излишними, поскольку уже вынесено постановление о его аресте по финансовым преступлениям», — говорится в решении суда.

Имамоглу дал показания в главном управлении полиции Стамбула в пятницу и субботу по делу, связанному с коррупцией.

Затем его доставили в прокуратуру для дальнейшего допроса, после чего он был передан в суд вместе с остальными 99 подозреваемыми.

Мурат Онгун, помощник Имамоглу и председатель компании Medya Inc., принадлежащей муниципалитету, а также генеральный директор компании İmamoğlu İnşaat Тунджай Йылмаз также были арестованы в рамках расследования.

Имамоглу и все остальные подозреваемые отвергли предъявленные обвинения.