ТУРЦИЯ
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Мэр Стамбула Экрем Имамоглу арестован по обвинению в коррупции
Имамоглу в пятницу и субботу дал показания в Главном управлении полиции Стамбула по делу, связанному с коррупцией
Мэр Стамбула Экрем Имамоглу арестован по обвинению в коррупции
/ Public domain
23 марта 2025 г.

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу был арестован после задержания в среду вместе с десятками других человек в рамках коррупционного расследования.

В официальном заявлении стамбульской прокуратуры говорится: «В рамках расследований, проводимых нашей прокуратурой, дежурный суд по уголовным делам постановил арестовать подозреваемого Экрема Имамоглу по обвинениям в создании и руководстве преступной организацией, получении взяток, вымогательстве, незаконной записи персональных данных и вмешательстве в проведение тендера».

Главная прокуратура Стамбула начала расследование в отношении Имамоглу и еще 99 подозреваемых по обвинениям, включающим руководство преступной организацией, участие в преступной организации, хищение, взяточничество, особо крупное мошенничество, незаконное получение персональных данных и фальсификацию государственных тендеров.

После оформления в полицейском участке несколько подозреваемых были доставлены в суд в здании стамбульского суда в Чаглаяне, где прошли слушания. Суд постановил арестовать Имамоглу.

Имамоглу также обвиняется в участии в инициативе «городского консенсуса», которая, как утверждается, была направлена на расширение влияния террористической организации PKK/KCK в городских районах.

«В отношении подозреваемого Экрема Имамоглу, несмотря на наличие обоснованных подозрений в содействии вооруженной террористической организации, суд посчитал дополнительные меры на данном этапе излишними, поскольку уже вынесено постановление о его аресте по финансовым преступлениям», — говорится в решении суда.

Имамоглу дал показания в главном управлении полиции Стамбула в пятницу и субботу по делу, связанному с коррупцией.

Затем его доставили в прокуратуру для дальнейшего допроса, после чего он был передан в суд вместе с остальными 99 подозреваемыми.

Мурат Онгун, помощник Имамоглу и председатель компании Medya Inc., принадлежащей муниципалитету, а также генеральный директор компании İmamoğlu İnşaat Тунджай Йылмаз также были арестованы в рамках расследования.

Имамоглу и все остальные подозреваемые отвергли предъявленные обвинения.

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