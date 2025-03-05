Польша в среду депортировала 17 мигрантов из Грузии в рамках обещания премьер-министра Дональда Туска бороться с преступной деятельностью иностранцев. Группа была отправлена на родину военным самолетом.

«Депортации начались. Мы громим грузинские банды», — написал Туск в социальной сети X.

Польская полиция утверждает, что грузинские преступные группировки стоят за несколькими недавними жестокими преступлениями, получившими широкую огласку, что сделало миграцию ключевым вопросом предстоящих в мае президентских выборов.

По словам пресс-секретаря польской пограничной службы Анджея Юзвяка депортированные — «мужчины в возрасте от 24 до 58 лет» с криминальным прошлым или находившиеся в Польше без законных разрешений на проживание. «Это первая операция такого рода», — отметил он.

Центристский лагерь Туска испытывает давление со стороны националистов в преддверии майских президентских выборов. В прошлом месяце его команда объявила о серии ограничительных мер в отношении мигрантов, включая депортации. Польский парламент также принял закон, разрешающий временно приостанавливать право на убежище.

Правительство анонсировало план по сокращению некоторых мер помощи для украинских беженцев, которые прибыли в Польшу в большом количестве после российского вторжения в 2022 году. Кроме того, Польша выступает против нового Пакта ЕС о миграции и убежище, утверждая, что он обяжет страну принимать мигрантов.

Только в 2024 году полиция задержала 1895 грузин, подозреваемых в преступной деятельности, причем на столицу, Варшаву, приходится 532 из этих правонарушений. Согласно полицейским данным, иностранцы совершили в Варшаве в прошлом году 3129 преступлений, при этом украинцы возглавляют список с 1515 случаями. Но несмотря на небольшую численность в городе (около 5000 человек), грузины занимают второе место.

По данным Министерства внутренних дел и администрации Польши, в прошлом году страна депортировала 2589 грузин, в основном за использование поддельных документов. В настоящее время в польских тюрьмах содержатся 322 гражданина Грузии.

Одним из самых шокирующих недавних инцидентов стала жестокая драка с участием грузинских граждан, произошедшая в конце февраля на Конституционной площади Варшавы. Драка закончилась кровопролитием: один человек был смертельно ранен ножом, трое подозреваемых арестованы.

«Это происходит годами. Едва ли проходит день, когда мы не арестовываем грузина за какое-либо преступление, — заявил один из варшавских полицейских порталу Wirtualna Polska. — Они очень дерзкие. Они наблюдают за людьми на улице, выбирают цели и обычно действуют группами».

По словам полиции, торговые центры и рынки Варшавы стали основными местами охоты для этих преступников, поскольку там они могут затеряться в толпе.