Главарь ОРДО (отдельных районов Донецкой области) Денис Пушилин вручил награды бойцам народной милиции, которые участвовали в наступлении на Мариуполь, говорится на сайте подконтрольной пророссийским сепаратистам территории. Для вручения наград Пушилин приехал в Мариуполь.

В числе награжденных оказался боевик, на рукаве униформы которого видна нашивка в виде немного измененной нацистской эмблемы «Тотенкопф». Такую эмблему носили солдаты 3-й танковой дивизии СС «Мертвая голова». Также на рукаве боевика виден скандинавский символ Одина «Валькнут», используемый неонацистами.

По информации «Медиазоны», награжденного боевика из батальона «Сомали» зовут Роман Воробьев. Он командир штурмового взвода в звании старшего лейтенанта. От Пушилина он получил Георгиевский крест II степени.

«Уже третью неделю занимаемся очисткой Мариуполя от фашистских гадов. Все нас встречают там с добрыми, душевными словами», — заявил в ходе церемонии еще один награжденный, командир отдельного мотострелкового батальона «Сомали» 1-го армейского корпуса подполковник Тимур Курилкин. Из рук главы ОРДО он получил «Золотую Звезду» героя.

Военные действия неподалеку от Мариуполя начались вскоре после начала Россией войны в Украине. К 28 февраля силы ОРДО блокировали город, к 11 марта в Минобороны сообщили, что украинская сторона разрушила «все мосты и подступы к городу», а основные дороги заминировали националисты. Спустя неделю в министерстве сообщили о боях, которые ведутся в центре Мариуполя. Опрошенные «Медузой» жители оккупированного города, которые были вынуждены его покинуть, утверждали, что от него «остались одни руины». Это подтверждают данные объективного контроля.