Председатель совета директоров международной сталелитейной компании НЛМК Владимир Лисин в интервью «Коммерсанту» заявил, что последствия расширения списка товаров, которые можно продавать другим странам за рубли, не были проанализированы «в полной мере». Они могут привести к тому, что НЛМК «выбросит» с международных рынков, утверждает он.

«Идея в том, что за рубли можно начать продавать удобрения, зерно, нефть, металлы, лес, что-то еще, — сказал миллиардер. — Не знаю, может с газом что-то получится, но остальное?» НЛМК «на протяжении десятилетий» боролась за экспортные рынки, где ее «никто не ждал», напомнил он.

«Выстраивали отношения с тысячами клиентов в 70 странах. Сложно представить, что может убедить наших покупателей переключиться на расчеты в рублях и нести валютные риски, — заявил Лисин. — Логистические проблемы уже усложнили доставку продукции к потребителю. Переход на платежи в рублях просто выбросит нас с международных рынков».

Комментируя его слова, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российские власти будут прислушиваться к мнению специалистов и «движение будет осторожным».

Также, по словам главы НЛМК, идея индексировать транспортные тарифы РЖД для экспортных перевозок металлов «при фиксации цен на все остальное» приведет к тому, что возить по железной дороге можно будет лишь металл и удобрения, остальное только грузовиками.

«Для сельского хозяйства это вообще будет полный коллапс», — посчитал миллиардер.

Он раскритиковал и инициативу о делистинге депозитарных расписок российских компаний с иностранных бирж. Если кого-то из эмитентов беспокоит риск потери контроля из-за покупки акций по низким ценам, то они вправе принять решение о делистинге самостоятельно, считает Лисин.

«Пока же предложенный законопроект несет не снижение рисков, а рост. Ущемляются права акционеров, которые поверили в Россию и многие годы инвестировали в российский рынок, например тех, кто не может держать российские акции напрямую, — констатировал он. — Они никакого отношения к политике не имеют, и есть риск, что их права собственности просто будут утрачены».

Многие экономические меры сейчас принимаются «стремительно», отметил Лисин. «Мне кажется, скорость должна уступить место выверенности, адекватности, чтобы последствия не оказались разрушительными для отечественной промышленности, где заняты миллионы человек», — считает предприниматель.

Во вторник, 5 апреля Владимир Лисин был признан богатейшим россиянином по версии Forbes, его состояние оценивается в $18,4 млрд. До этого глава НЛМК уже возглавлял список богатейших россиян в 2010, 2011 и 2018 годах. Ни он сам, ни его компания не попали под санкции, связанные с войной в Украине, однако по сравнению с 2021 годом его состояние снизилось на $7,8 млрд.

Ранее российский президент Владимир Путин поручил правительству, Центробанку и «Газпрому» до 31 марта перевести оплату в рубли по контрактам на поставки газа в «недружественные страны». Решение российских властей стало ответом на санкции, введенные странами Запада против России за вторжение в Украину. Ограничения среди прочего затронули около половины международных резервов России — примерно $300 млрд из них оказались фактически замороженными.